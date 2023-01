Négyszáz orosz katonát öltek meg egy csapással?

Az ukrán védelmi erők szilveszterkor megtámadták az orosz katonák egyik bázisát a Donyeck megyei Makijivka településen, a célzott csapásban mintegy négyszáz orosz katona meghalt és háromszáz megsebesült – közölte hétfőn az ukrán fegyveres erők stratégiai kommunikációs osztálya a Telegramon.

Az orosz katonák a helyi szakiskola épületében tartózkodtak – tették hozzá közleményükben. A kommunikációs osztály videófelvételt is közzétett, amelyen egy teljesen romba dőlt épület látható. Igor Girkin – álnevén Sztrelkov –, a szakadár Donyecki Népköztársaság volt „védelmi minisztere” megerősítette a Telegramon, hogy az orosz csapatok jelentős emberveszteséget szenvedtek Makijivkában. A néhány hónapja ismét a Donyec-medencében tartózkodó Girkin – aki az orosz katonai hírszerzés ezredese – úgy vélte, hogy hasonló eset ezután is megtörténhet. Azt írta: főként mozgósított oroszokból álló alakulat tagjai tartózkodtak az iskolaépületben, és lőszereket is tároltak ott, ezért dőlt romba.

– Szinte az összes katonai felszerelés megsemmisült, amely közvetlenül az épület mellett állt a legkisebb álcázás nélkül

– tette hozzá. Közlése szerint az áldozatok számát illetően az orosz félnek nincsenek végleges adatai, de a halottak és sebesültek száma több százra tehető. – Figyelmeztetést kaptam, hogy ez bármikor megismétlődhet, mivel nem ez az egyetlen ilyen nagyszámú élőerő- és katonaifelszerelés-összpontosulás a HIMARS rakéták megsemmisítési övezetében – jelentette ki. Megjegyezte, hogy hasonló esetek tavaly is történtek, de nem okoztak ekkora veszteséget az orosz erőknek.

Hatvanhárom orosz katona vesztette életét a Makijivka településén szilveszterkor az ukrán hadsereg amerikai gyártmányú HIMARS sorozatvetőből leadott csapása során – pontosított hétfőn az orosz védelmi minisztérium.

A moszkvai beszámoló szerint az ukrán erők hat rakétát indítottak az egyik orosz alakulat ideiglenes szálláshelyéül szolgáló épület ellen, ebből kettőt az orosz légvédelem lelőtt, négy viszont eltalálta célpontját.

Borítókép: Ukrán katonák egy lövészárokban a kelet-ukrajnai Donyec-medencében levő Bahmutban 2022. december 31-én (Fotó: MTI/EPA/George Ivancsenko)