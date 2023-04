Csak azután hoztak döntést az ukránok, hogy egyeztettek a nyugati partnerekkel

A koszovói önkormányzati választásokat követően egy nappal már Pristina Európa Tanácsi tagsági kérelméről szavazott a testület miniszteri bizottsága, és ott jóvá is hagyták azt. Ezt most továbbítják a parlamenti közgyűlésnek. Alekszandar Vucsics a keddi sajtótájékoztatóján a döntéssel kapcsolatban úgy fogalmazott: még soha nem történt a mostanihoz hasonló eset az Európa Tanácsban – számolt be róla a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Ez egy nagy szégyen. Soha nem történt az Európa Tanács történetében, hogy többségi szavazással döntsenek

– húzta alá a szerb államfő. A szerb köztársasági elnök a döntés másnapján részt vett a kormány ülésén is, ahol arról egyeztettek, hogy Belgrád milyen válaszlépéséket tegyen, és miként viselkedjen a továbbiakban. Ezzel kapcsolatban Vucsics megjegyezte: mindenképpen változtatni kell a hozzáállásukon. Azaz, akik barátsággal viszonyulnak az országhoz, több tiszteletet kapnak Belgrádtól.

Az államfő úgy fogalmazott: tudták előre, hogy meglesz a többség Koszovó támogatására, mert azon országok is, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, kérdés nélkül hallgatnak Brüsszel és Washington szavára. 33-an szavaztak igennel, pedig ők 34-et vártak. Magyarország váratlan döntést hozott, és a határozat ellen voksolt.

Éppen ezért nagyon hálás vagyok Orbán Viktor magyar kormányfőnek. A magyarok Szerbia legfőbb barátjának bizonyultak

– tette hozzá a köztársasági elnök. Magyarország mellett Szerbián kívül Azerbajdzsán, Grúzia, Románia, Ciprus és Spanyolország szavazott nemmel Koszovó kérelmére.

Vucsics megjegyezte, hogy csalódások is érték Belgrádot. Szerbia például soha nem tartózkodott Ukrajna területi integritásának elismerésével kapcsolatban, Kijev most mégis tartózkodó álláspontot foglalt el a koszovói kérdésben. Az ukrán képviselők szünetet kértek, hogy konzultálhassanak az Amerikai Egyesült Államokkal és az Európai Unióval, és ezután hoztak döntést arról, hogy tartózkodnak.

Borítókép: Alekszandar Vucsics szerb elnök sajtóértekezletet tart a kormányának a koszovói helyzettel foglalkozó ülése után Belgrádban (Fotó: MTI/AP/Darko Vojinovic)