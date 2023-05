Nyilvánosságra hozták a szlovák kormány tagjainak névsorát

Közzétette a leendő szlovák szakértői kormány általa jelölt tagjainak névsorát Zuzana Caputová államfő pénteken – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. A szakértői kormány hivatalos államfői kinevezése hétfőn lesz. Szlovákiában azt követően alakul szakértői kormány, hogy Eduard Heger ügyvezető szlovák kormányfő posztjáról való felmentését kérte az államfőtől vasárnap, miután kabinetjének két minisztere, a külügyi és az agrártárca vezetője is bejelentette távozási szándékát. Eduard Heger – miután kormánya a korábbi kormánykoalícióból kilépett liberálisok által ellene beadott parlamenti bizalmatlansági szavazáson megbukott – tavaly december óta ügyvezető kabinet élén látta el feladatait.

A szlovák szakértői kormány élére – mint azt már vasárnap közzétette – Ódor Lajost jelölte Zuzana Caputová.

Ódor, aki eddig a szlovák központi bank (NBS) alelnöki posztját töltötte be, 46 éves. A révkomáromi születésű, magyar nemzetiségű közgazdász 2016 óta vendégprofesszor a Közép-európai Egyetemen (CEU). A Caputová által jelölt leendő szlovák kormányban a külügyi tárca vezetését Miroslav Wlachovsky kapta meg, aki korábban Washingtonban szolgált diplomataként, majd az Egyesült Királyságban volt Szlovákia nagykövete. A védelmi tárca élére Martin Sklenár kerül, ő eddig a védelmi, illetve a külügyminisztériumban látott el feladatokat, korábban pedig Szlovákia állandó brüsszeli képviseletén, valamint washingtoni nagykövetségén dolgozott. A szlovák belügyi tárcát Ivan Samko vezeti majd, aki korábban Mikulás Dzurinda egyik kormányában már betöltötte ezt a posztot, valamint a védelmi tárcát is vezette.

A szlovák pénzügyminisztérium élére Horváth Mihály, a szlovák központi bank vezető közgazdásza kerül.

A tényt, hogy Szlovákia élén a szeptemberben esedékes előre hozott választásokig az államfő által kinevezett szakértői kormány áll majd, több politikai párt bírálta, köztük a legnagyobb ellenzéki párt, a felmérésekben is rendszerint a legerősebbnek mutatkozó, Robert Fico vezette Irány (Smer-SD) is, amelyet egyébként a szokásjog ellenére Zuzana Caputová nem hívott meg a szakértői kormány összetételéről megtartott egyeztetésre. Robert Fico korábban annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a leendő kormány tagjait Caputová az amerikai nagykövetség „útmutatása” alapján válogatta össze. Az Irány a szakértői kormánnyal összefüggésben többször is arra mutatott rá, hogy annak semmiféle felhatalmazása sincs a választóktól.

Borítókép: Ódor Lajos, Szlovákia következő miniszterelnöke (Forrás: Körkép.sk/Twitter)