Ismét forrong Koszovó + videók

Újabb zavargások törtek ki Koszovóban. A pristinai hatóságok az ország északi részén őrizetbe vettek egy szerbet, ezután ismét utcára vonultak a helyiek. Az akcióról felvétel is készült, melyen az látható, ahogy a koszovói rendőrök egy földön fekvő férfit vonszolnak.

A Kosovo Online koszovói hírportál értesülései szerint a fegyveresek fellépése után ismét félelem lett úrrá a helyieken, a szirénák is megszólaltak Koszovszka Mitrovicában. A város északi, szerbek laktak részén ezután több százan összegyűltek. A tiltakozók száma percről percre nő.

A belgrádi Novosti napilap úgy tudja, hogy a letartóztatott szerb egy kickbox-edző. Milan Milankovics épp fodrásznál volt, amikor a speciális egység őrizetbe vette. A fiatal férfi két kiskorú lány édesapja. Mint a szerb sajtó írja, a letartóztatás során a rendőrök több lövést is leadtak.

Helyi források szerint az utcákon egyre csak gyűlnek az emberek, s mindenki ideges.

Mentőautó is látható a helyszínen, ahogy a pristinai rendőrség páncélosai is ott vannak. A szerb közmédia közben arról számolt be, hogy könnygázt is bevetettek az emberek ellen.

Alekszandar Vucsics szerb elnök már hétfő esti televíziós interjújában arra figyelmeztetett, hogy ismét feszültté válhat a helyzet a területen.

Az államfő kiemelte, egy nehéz beszélgetésen van túl a koszovói szerbek képviselőivel, és nem könnyű a párbeszéd az európaikkal és az amerikaikkal sem. „A helyzet egyre bonyolultabb, ez nagyon aggaszt engem” – tette hozzá Vucsics. Az elnök ugyanakkor kijelentette, hogy Szerbia mindig kész a kompromisszumokra, és kérte, hogy távolítsák el a – mint fogalmazott – hamis polgármestereket Észak-Koszovóból. A legutóbbi önkormányzati választásokat a szerbek bojkottálták, így albánok kerültek a szerbek által lakott községek élére.

Borítókép: A NATO-parancsnokság alatt működő koszovói békefenntartó erő, a KFOR amerikai katonái a leposavici városháza előtt őrködnek 2023. június 2-án (Fotó: MTI/EPA/Georgi Licovszki)