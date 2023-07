Kitalálta a boltos, hogy a bámészkodásért is pénzt kér + videó

Az 1898 óta működő élelmiszerbolt patinás külseje és impozáns belső tere vonzza a látogatókat, de sokan csak nézelődni térnek be, aztán már mennek is. A jövés-menést és a modortalan viselkedést elégelte most meg az üzletvezető az Oddity Central cikke szerint.

A Queviures Múrria hagyományos spanyol ételeket, kolbászokat, felvágottakat, sajtokat, olajokat és borokat árul. Az ide betérők többsége anélkül távozik, hogy bármit is venne. A turisták sokszor még csak nem is köszönnek, lőnek pár fotót, majd angolosan távoznak.

A tulajdonos ezért úgy döntött, hogy belépődíjat vezet be, hátha ez kedvét szegi a bámészkodóknak.

"5€ si entres només a mirar".



A fejenként öteurós (csaknem kétezer forint) belépőt csak abban az esetben kell kifizetni, ha a látogatást nem követi vásárlás – hívja fel a figyelmet az ajtóra kitett tábla. A hirdetmény olyan jól sikerült, hogy a boltvezető magyarázkodásra kényszerült.

A tulaj elárulta, hogy csak viccnek szánta az egészet a sok bosszúság miatt. A vezetőség valójában nem kér semmit a nézelődésért, ám a figyelmeztetés hatására már sokkal kevesebb nem vásárló turista néz be a boltba – írja a Mindmegette.