Elegük lett a nagyvárosoknak: megfékeznék a turistaáradatot

Évente mintegy 746 millió turista fordul meg Európa országaiban, a kontinens leglátogatottabb nagyvárosai London, Párizs és Róma – derült ki a Euromonitor International brit piackutató cég pandémia előtt készített tanulmányából. Ugyan a koronavírus-járvány miatt az utóbbi években szinte teljesen visszaesett a turizmus, mára a látogatók ismét elözönlik a világot.

Reklám távolmaradásra

Évente körülbelül 8,8 millió külföldi kíváncsi Amszterdamra, amelynek lakossága 880 ezerre becsülhető. Összehasonlításképp a brit főváros megközelítőleg húszmillió látogatót vonz egy évben, azaz 8,9 milliós népességének több mint a kétszeresét. Mivel Angliát csupán az Északi-tenger választja el Hollandiától, Amszterdamba igen gyakran „átugranak” a londoni fiatalok.

A BBC brit közszolgálati média cikke szerint évente egymillió brit utazik a holland kikötővárosba, amit a helyiek egyre kevésbé tolerálnak. A lakosok régóta arra panaszkodnak, hogy a részeg britek az utcákon randalíroznak, és nemegyszer a kanálisokban végzik el dolgukat, miután felöntöttek a garatra. Eberhard van der Laan, Amszterdam egykori polgármestere már évekkel ezelőtt felszólította Boris Johnson korábbi brit miniszterelnököt, hogy látogasson el hozzájuk, és a saját szemével győződjön meg arról, hogyan viselkednek honfitársai.

A városvezetés mostanra már annyira megelégelte a helyzetet, hogy reklámkampányt indított, amelyben egyenesen azt üzeni a brit fiataloknak, maradjanak távol Amszterdamtól.

Az elrettentő videókon például az látható, ahogy az utcákon tántorgó férfiakat a rendőrök letartóztatják, illetve megbírságolják. A hirdetések akkor jelennek meg az interneten böngésző célcsoport előtt, amikor olyan kifejezésekre és szókapcsolatokra keresnek rá, mint a kocsmatúra, a legénybúcsú vagy az olcsó szálloda. Az egyesült királyságbeli utazási irodák gyakran kínálnak olyan hétvégi csomagokat, amelyek korlátlan alkoholfogyasztással egybekötött csónakázást tartalmaznak a kanálisokban vagy kocsmatúrákat Amszterdam híres vörös lámpás negyedeiben.

A vezetés jelenlegi tervei között szerepel, hogy a bordélyházakat a belvárosi lakónegyedből egy távolabb eső övezetbe költöztessék át. A városrész ugyanis hangos bulinegyeddé vált, és még az olyan kulturális attrakcióknál is ismertebb, mint a Van Gogh Múzeum vagy az Anne Frank Ház. A lakosok nyugalma érdekében már május közepétől életbe is lép az a szabály, amely alapján nem lehet majd cannabist fogyasztani a vörös lámpás negyed utcáin. Bár a jelenlegi holland törvények alapján a növény birtoklása, termesztése vagy forgalmazása bűncselekménynek minősül, az úgynevezett coffeeshopok (kávéházak) szigorú feltételek mellett kis mennyiségben árulhatják a könnyű drogot, helyi fogyasztásra is. Mivel a laza drogpolitika számos turistát csábít Amszterdamba, az is felmerült, hogy a látogatókat a város egész területén eltiltsák a cannabistól.

A koronavírus-járványt követően ­ismét ellepik a turisták a világot. Fotó: SOPA Images/Getty Images

Elvándorló velencei őslakosok

A vörös lámpás negyedben egy ideje már alkoholt is tilos vásárolni csütörtöktől vasárnapig délután négy óra után. Az önkormányzat ezenfelül arra szólította fel a közértek, az italboltok és a kávézók tulajdonosait, hogy távolítsák is el az alkoholosüvegeket a kirakataikból az említett időszak során. Februártól olyan szabályt is bevezettek, hogy hajnali egy után már nem mehet be új látogató az említett városrészbe, míg az éttermeknek és a bároknak egy órával később kell bezárniuk. Sofyan Mbarki alpolgármester rámutatott, Amszterdam már így is jóval több intézkedést hozott az élhetőség érdekében, mint más európai nagyvárosok.

A Euromonitor International adatai alapján a Velencei-lagúnában fekvő, mintegy százhúsz szigetre épült város évente 5,6 millió külföldi turistát vonz, miközben lakossága ennek töredéke, körülbelül 260 ezer fő – a történelmi városközpontban mindössze olyan ötvenezren élhetnek, a népesség nagy része a Velencei-lagúnán kívüli területeken lakik. A városvezetés úgy döntött 2021 augusztusában, hogy kitiltja a turistákat szállító sétahajókat a lagúnából. Az UNESCO érvelése szerint a hatalmas vízi járművek hozzájárultak a környezetszennyezéshez, és a környező épületek stabilitását is veszélyeztették azzal, hogy felverték a hullámokat.

Velence létezését nemcsak a turisták tömeges beáramlása, hanem a süllyedés is fenyegeti, egyes becslések szerint a város már 2100-ra eltűnhet a tengerszint-emelkedés miatt.

Miközben Velence megmentésére több projekt is irányul, a megvalósításhoz szakképzett munkaerőre lenne szükség, amely jól ismeri a területet. A helyiek ugyanakkor arról panaszkodnak, hogy sokan elvándorolnak, mivel a turizmus miatt gyakorlatilag élhetetlenné vált a város. A városvezetés kilátásba helyezte, hogy 2023-tól belépőjegyet kell venniük és előre kell regisztrálniuk a látogatásukat azoknak, akik egy napra érkeznek. Ennek ellenére az év elején egyelőre elhalasztották a fizetős belépést, azt azonban nem tudni, meddig. Ha bevezetik, a turisták három–tíz euró közötti összeg ellenében látogathatnák meg a várost, az árak a kijelölt naptól függően változnának. A látogatottabb időszakokban, például hétvégeken vagy ünnepnapokon drágább lenne a belépés.

Beárazott bakancslista

A fizetős belépés nem egyedülálló ötlet a világon, a Himalájánál fekvő Bhután már alkalmazza is ezt a rendszert 2022 szeptemberétől, mióta fellélegzett a pandémiából. Akinek a bakancslistáján szerepel az elszigetelt dél-ázsiai ország felkeresése, fel kell készülnie arra, hogy napi kétszáz dollárba (közel hetvenezer forintba) kerül az ott-tartózkodás. Az úgynevezett fenntarthatósági fejlődési díjat a turisták ökológiai lábnyomának ellensúlyozására, a szén-dioxid-mentes infrastruktúra fejlesztésére és a koronavírus utáni helyreállításra fordítja a mintegy nyolcszázezer fős ország.

– A járvány lehetővé tette, hogy újragondoljuk, miként lehet a turisztikai ágazatot átalakítani és jobban működtetni, hogy az ne csak gazdaságilag, hanem társadalmilag is előnyös legyen Bhután számára, miközben a szén-dioxid-kibocsátást alacsonyan tartjuk. Hosszú távon az a célunk, hogy minőségi élményeket teremtsünk a látogatóknak, a polgárainknak pedig jól fizető és professzionális munkahelyeket – indokolta meg a döntést Tandi Dorji külügyminiszter. A turizmus túlzott fellendülésének máshol is gátat szabnának: a járvány után a turisták olyannyira ellepték Hawaiit is, hogy Maui, a szigetcsoport második legnagyobb szigete arra szólította fel az Egyesült Államokat, csökkentsék az oda érkező légi járatok számát.

Csak egy kis szünetet kérünk

– fogalmazott Maui polgármestere, Mike Victorino. A körülbelül 164 ezres megyében a turizmus robbanásszerű megugrásával az árak olyannyira megemelkedtek, hogy a lakosok már megélhetési gondokkal küzdenek.

Borítókép: Elözönlik a turisták a velencei Szent Márk teret (Fotó: LightRocket via Getty Images/Frank Bienewald)