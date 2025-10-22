III. Károly király lerótta tiszteletét a manchesteri terrortámadás helyszínén

III. Károly brit uralkodó személyesen látogatott el a három héttel ezelőtti tragikus manchesteri terrortámadás helyszínére, hogy kifejezze együttérzését és támogatását a zsidó közösség felé – számol be róla a Sky News hírtelevízió.

A Heaton Park-i zsidó közösség tagjai a rendőrségi kordon mögött a manchesteri terrortámadás napján (Fotó: AFP)

A Heaton Park-i zsinagógánál tett látogatása során az uralkodót Daniel Walker rabbi fogadta. III. Károly néhány percet töltött a zsinagóga mellett kialakított emlékhelynél, ahol virágokat és üzeneteket helyeztek el az áldozatokra emlékezők.

A királyi látogatás időzítése különösen érzékeny, hiszen ez volt az uralkodó első hivatalos szereplése azóta, hogy András herceg lemondott címeiről a Virginia Giuffre-vel kapcsolatos szexuális visszaélési vádak miatt, amelyeket a herceg határozottan tagad. Emellett a Metropolitan Police vizsgálatot folytat András herceggel kapcsolatban, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy rendőrtiszt segítségét kérte Giuffre lejáratásához.

A manchesteri támadás során, amely a zsidó ünnepen, jom kippurkor történt, két ember vesztette életét: Melvin Cravitz, egy 66 éves háromgyermekes apa, valamint Adrian Daulby. Az 53 éves Daulby tragikus módon feltehetően a rendőrség által leadott lövés áldozata lett, miközben az ajtó eltorlaszolásával megpróbálta megakadályozni, hogy a támadó bejusson a zsinagógába.

A 35 éves támadó, Jihad al Shamie, a rendőrségnek tett bejelentésében hűséget fogadott az Iszlám Állam terrorszervezetnek. Autójával a jom kippur ünnepére gyülekező zsidók közé hajtott, majd késsel támadt a hívőkre, és megpróbált betörni a zsinagógába. A rendőrök végül lelőtték.

A támadás során megsebesült Yoni Finlay, akit feltehetően szintén rendőrségi golyó talált el, a múlt héten hagyhatta el a kórházat hétórás műtét után. Finlay is részt vett a zsinagóga ajtajainak eltorlaszolásában, hogy megakadályozzák a támadó bejutását.

A Greater Manchester Police közlése szerint a támadás két másik sérültje – egy biztonsági őr, akit az autóval való ütközés során ért sérülés, és egy önkéntes, akit a támadó megszúrt – továbbra is stabil állapotban van.

Borítókép: III. Károly brit uralkodó a manchesteri terrortámadás helyszínén (Fotó: AFP)