Keir Starmer brit miniszterelnök antiszemitizmus-vizsgálatot rendelt el az NHS-nél, miután „egyértelmű eseteket” nem kezeltek megfelelően. A brit miniszterelnök közölte, hogy John Mann, a kormány antiszemitizmusügyi független tanácsadója fogja vezetni a vizsgálatot, amely az Egyesült Királyságban zajló szélesebb körű fellépés része lesz – írja a The Guardian. Korábban írtunk róla, hogy egyre nagyobb veszélyben vannak a zsidó közösségek Európában. A nyugat-európai kormányok hagyták aggasztó mértékben elharapózni az antiszemitizmust.

A brit miniszterelnök lépéseket tesz az antiszemitizmus megfékezésére

Fotó: AFP

Az antiszemitizmus kapcsán a szavak önmagában kevesek

A Közösségi Biztonsági Alap (CST) vonatkozásában– amely az antiszemitizmus figyelésével és a zsidó közösségek védelmével foglalkozik az Egyesült Királyságban – a miniszterelnök azt is bejelentette, hogy 10 millió fontot biztosítanak a zsidó intézmények – köztük zsinagógák és iskolák – biztonságának megerősítésére. Azt mondta:

Az elmúlt napokban és hetekben világosan hallottuk, hogy a szavak nem elegendők – a tettek számítanak.

Starmer hozzátette, hogy túl sok olyan egyértelmű példa van az antiszemitizmusra, amelyet nem kezeltek megfelelően vagy hatékonyan.