antiszemitizmusNagy-BritanniaKeir Starmerzsidóság

A brit miniszterelnök lépéseket tesz az antiszemitizmus megfékezésére

A brit miniszterelnök vizsgálatot rendelt el az NHS-nél, miután több egyértelműen antiszemitizmussal kapcsolatos esetet nem kezeltek megfelelően. A vizsgálatot John Mann vezeti majd, miközben a kormány 10 millió fontot biztosít a zsidó közösségek biztonságának megerősítésére. Starmer szerint az antiszemitizmus a brit közélet több területén is súlyos problémát jelent és a szavak helyett most a tettek ideje jött el.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 6:08
A manchesteri támadás is mutatja, mennyire megerősödött az antiszemitizmus Európában (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Keir Starmer brit miniszterelnök antiszemitizmus-vizsgálatot rendelt el az NHS-nél, miután „egyértelmű eseteket” nem kezeltek megfelelően. A brit miniszterelnök közölte, hogy John Mann, a kormány antiszemitizmusügyi független tanácsadója fogja vezetni a vizsgálatot, amely az Egyesült Királyságban zajló szélesebb körű fellépés része lesz – írja a The Guardian. Korábban írtunk róla, hogy egyre nagyobb veszélyben vannak a zsidó közösségek Európában. A nyugat-európai kormányok hagyták aggasztó mértékben elharapózni az antiszemitizmust.

A nyugat-európai kormányok hagyták aggasztó mértékben elharapózni az antiszemitizmust.
A brit miniszterelnök lépéseket tesz az antiszemitizmus megfékezésére
Fotó: AFP

Az antiszemitizmus kapcsán a szavak önmagában kevesek

A Közösségi Biztonsági Alap (CST) vonatkozásában– amely az antiszemitizmus figyelésével és a zsidó közösségek védelmével foglalkozik az Egyesült Királyságban – a miniszterelnök azt is bejelentette, hogy 10 millió fontot biztosítanak a zsidó intézmények – köztük zsinagógák és iskolák – biztonságának megerősítésére. Azt mondta: 

Az elmúlt napokban és hetekben világosan hallottuk, hogy a szavak nem elegendők – a tettek számítanak.

Starmer hozzátette, hogy túl sok olyan egyértelmű példa van az antiszemitizmusra, amelyet nem kezeltek megfelelően vagy hatékonyan.

Ezért szükségünk van erre a vizsgálatra. Már bevezettük a vezetői képzéseket az NHS-en belül, de úgy gondolom, szélesebb körű vizsgálatra van szükség, mert bizonyos esetekben – egyértelmű esetekben – egyszerűen nem történik semmi, és meg kell értenünk, mi ennek az oka.

Starmer azt is kijelentette, hogy az egyetemek „túl lassan” reagálnak az antiszemitizmus eseteire, külön kiemelve az Oxfordi Egyetemet, amelyről úgy tudni, szerdán felfüggesztett egy diákot, miután őrizetbe vették faji gyűlöletkeltés gyanújával.A diák állítólag azt skandálta a múlt szombati londoni tüntetésen, hogy Gáza „temesse el a cionistákat”. Starmer így kommentálta: 

Nézzük csak meg az oxfordi esetet ezen a héten. Ez a legnyilvánvalóbb esetek egyikére adott lassú reakció volt.

A brit Belügyminisztérium múlt héten közzétett statisztikái szerint az antiszemita gyűlölet-bűncselekmények továbbra is rekordközeli szinten maradnak. A miniszterelnök így nyilatkozott: 

A számok minden tekintetben rossz irányba mennek. És nemcsak a számok, hanem a bizonytalanság érzése és a félelem is, amit ez a közösségünkben kelt.

Egy júliusban közzétett jelentésben Mann és Penny Mordaunt volt konzervatív miniszter figyelmeztetett a brit társadalomban növekvő antiszemitizmusra, és egy „különösen kezeletlen problémát” azonosítottak az NHS-en belül.

Shabana Mahmood belügyminiszter, aki csütörtökön elkísérte a miniszterelnököt a CST-hez, közölte, hogy felülvizsgálja a tüntetéseket szabályozó jogszabályokat, és további rendőri védelmet biztosít a zsinagógák és más helyszínek körül. Ugyanakkor hozzátette, a „fontosabb kérdés” az, miként lehet javítani a társadalmi kohéziót, hogy a zsidó gyerekek „úgy járhassanak iskolába, hogy ne kelljen megtanulniuk, mi az a lezárás”.

Borítókép: A manchesteri támadás is mutatja, mennyire megerősödött az antiszemitizmus Európában (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekkém

Magyar álkémek Brüsszelben

Horváth József avatarja

Hazai titkosszolgála­taink minden magyar biztonságának a megőrzéséért dolgoznak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu