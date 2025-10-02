Fenyegető méreteket ölt az antiszemitizmus Európában

Az antiszemitizmus ismét fenyegető méreteket ölt Európában, ami komoly aggodalomra ad okot – mutat rá véleménycikkében a német Welt magazin kiadója, Ulf Poschardt.

A manchesteri támadás is mutatja, mennyire megerősödött az antiszemitizmus Európában (Fotó: AFP)

A manchesteri zsinagóga elleni támadás élesen rávilágít arra, hogy a zsidó közösségek biztonsága egyre inkább veszélyben forog kontinensünkön. Ez a tendencia nem új keletű, de az elmúlt időszakban aggasztó mértékben felerősödött, hívja fel a figyelmet.

A manchesteri incidens különösen sokkoló, hiszen éppen a zsidóság legszentebb ünnepén, jom kippurkor történt. Ez a nap, amikor a zsidó közösségek a zsinagógákba vonulnak vissza imádkozni, hagyományosan kedvelt célpontja az antiszemita támadásoknak. Elég csak az 1973-as jom kippuri háborúra gondolni, amikor arab országok indítottak összehangolt támadást Izrael ellen.

Az Egyesült Királyságban tapasztalható helyzet jól példázza, milyen súlyossá vált a probléma. London és más nagyvárosok zsidó negyedeiben már külön buszjáratok közlekednek, hogy megvédjék a közösség tagjait az esetleges támadásoktól.

Az iszlamista barbárságnak ez a megengedése groteszknek tűnik, különösen akkor, ha ezt ellensúlyozza a konzervatív, keresztény vagy hazafias tüntetések kriminalizálása.

A brit politikai elit egy része, különösen a Munkáspárt, láthatóan képtelen hatékonyan fellépni az iszlamista szélsőségekkel szemben. Keir Starmer miniszterelnök vezetése alatt a párt többször is zavarba ejtő módon kezelte az antiszemitizmus kérdését, ami tovább bátoríthatja a szélsőséges elemeket.

Nagy-Britannia nincs egyedül az antiszemitizmus elleni vesztésre álló csatában. Franciaországban sok idős zsidó évtizedek óta félelemben és szorongásban él. Véres merényletek után néhányan már nem merik elhagyni otthonukat. És Németországban? Itt a palesztinbarát csőcselék már régóta átvette az irányítást a politikai vita nagy részében

– sorolja a példákat Poschardt.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy Berlinben nemrég három feltételezett Hamász-terroristát tartóztattak le, akik vélhetően zsidó intézmények ellen terveztek merényleteket. Ez is alátámasztja azt a javaslatot, hogy a kettős állampolgároktól meg kellene vonni a német útlevelet, ha antiszemita cselekményekben vesznek részt – érvel a kiadó.

Szerinte a Hamász palesztin terrorszervezet cinikus kultúrharca sajnos sikeres volt a nyugati világban, részben azért, mert saját lakosságát is feláldozza, amikor terrorista-infrastruktúrát rejt el kórházak és óvodák alatt. Ebben a harcban azonban nyugati segítőkre is támaszkodhatnak, olyan újságírókra és értelmiségiekre, akik évek óta Izraelt állítják be a közel-keleti béke fő akadályaként.

Elie Wiesel híres mondása szerint a zsidó nép olyan, mint a kanári a szénbányában – elsőként érzi meg, ha mérgezővé válik a levegő egy társadalomban. Az antiszemitizmusban összpontosul minden nyugatellenes reflex: az egyéni szabadság elutasítása, a felvilágosult intellektualitás elleni ellenségesség, a verseny és innováció megvetése, valamint az elitekkel szembeni ellenérzés.

A jelenlegi helyzet különösen aggasztó, hiszen a második világháború óta nem tapasztaltunk ilyen mérgező és agresszív antiszemitizmust Európában

– kongatja meg a vészharangot Poschardt.