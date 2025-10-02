antiszemitizmusEurópaNagy-Britannia

Fenyegető méreteket ölt az antiszemitizmus Európában

Egyre nagyobb veszélyben vannak a zsidó közösségek Európában. A nyugat-európai kormányok hagyták aggasztó mértékben elharapózni az antiszemitizmust.

Munkatársunktól
2025. 10. 02. 19:01
Illusztráció (Forrás: AFP) Fotó: PAUL CURRIE Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az antiszemitizmus ismét fenyegető méreteket ölt Európában, ami komoly aggodalomra ad okot – mutat rá véleménycikkében a német Welt magazin kiadója, Ulf Poschardt.

A manchesteri támadás is mutatja, mennyire megerősödött az antiszemitizmus Európában
A manchesteri támadás is mutatja, mennyire megerősödött az antiszemitizmus Európában (Fotó: AFP)

A manchesteri zsinagóga elleni támadás élesen rávilágít arra, hogy a zsidó közösségek biztonsága egyre inkább veszélyben forog kontinensünkön. Ez a tendencia nem új keletű, de az elmúlt időszakban aggasztó mértékben felerősödött, hívja fel a figyelmet.

A manchesteri incidens különösen sokkoló, hiszen éppen a zsidóság legszentebb ünnepén, jom kippurkor történt. Ez a nap, amikor a zsidó közösségek a zsinagógákba vonulnak vissza imádkozni, hagyományosan kedvelt célpontja az antiszemita támadásoknak. Elég csak az 1973-as jom kippuri háborúra gondolni, amikor arab országok indítottak összehangolt támadást Izrael ellen.

Az Egyesült Királyságban tapasztalható helyzet jól példázza, milyen súlyossá vált a probléma. London és más nagyvárosok zsidó negyedeiben már külön buszjáratok közlekednek, hogy megvédjék a közösség tagjait az esetleges támadásoktól.

Az iszlamista barbárságnak ez a megengedése groteszknek tűnik, különösen akkor, ha ezt ellensúlyozza a konzervatív, keresztény vagy hazafias tüntetések kriminalizálása.

A brit politikai elit egy része, különösen a Munkáspárt, láthatóan képtelen hatékonyan fellépni az iszlamista szélsőségekkel szemben. Keir Starmer miniszterelnök vezetése alatt a párt többször is zavarba ejtő módon kezelte az antiszemitizmus kérdését, ami tovább bátoríthatja a szélsőséges elemeket.

Nagy-Britannia nincs egyedül az antiszemitizmus elleni vesztésre álló csatában. Franciaországban sok idős zsidó évtizedek óta félelemben és szorongásban él. Véres merényletek után néhányan már nem merik elhagyni otthonukat. És Németországban? Itt a palesztinbarát csőcselék már régóta átvette az irányítást a politikai vita nagy részében

– sorolja a példákat Poschardt.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy Berlinben nemrég három feltételezett Hamász-terroristát tartóztattak le, akik vélhetően zsidó intézmények ellen terveztek merényleteket. Ez is alátámasztja azt a javaslatot, hogy a kettős állampolgároktól meg kellene vonni a német útlevelet, ha antiszemita cselekményekben vesznek részt – érvel a kiadó.

Szerinte a Hamász palesztin terrorszervezet cinikus kultúrharca sajnos sikeres volt a nyugati világban, részben azért, mert saját lakosságát is feláldozza, amikor terrorista-infrastruktúrát rejt el kórházak és óvodák alatt. Ebben a harcban azonban nyugati segítőkre is támaszkodhatnak, olyan újságírókra és értelmiségiekre, akik évek óta Izraelt állítják be a közel-keleti béke fő akadályaként.

Elie Wiesel híres mondása szerint a zsidó nép olyan, mint a kanári a szénbányában – elsőként érzi meg, ha mérgezővé válik a levegő egy társadalomban. Az antiszemitizmusban összpontosul minden nyugatellenes reflex: az egyéni szabadság elutasítása, a felvilágosult intellektualitás elleni ellenségesség, a verseny és innováció megvetése, valamint az elitekkel szembeni ellenérzés.

A jelenlegi helyzet különösen aggasztó, hiszen a második világháború óta nem tapasztaltunk ilyen mérgező és agresszív antiszemitizmust Európában

– kongatja meg a vészharangot Poschardt.

Aki elnézi az antiszemitizmust, bűnrészes

A nyugati világ túlságosan engedékeny az Izrael- és zsidóellenes erőkkel szemben. Aki nem fogadja el Izrael létjogosultságát és a nyugati zsidó élet alapvető értékeit, annak valójában nincs helye a nyugati társadalmakban – szögezi le.

Sürgősen szükség van a hatékonyabb fellépésre. Az antiszemita gyűlöletbeszédet szigorúbban kell büntetni az utcákon. Fel kell tárni és nyilvánosságra kell hozni azokat a hálózatokat, amelyek a politikai pártokban és civil szervezetekben működve terjesztik az antiszemita nézeteket. Azokat a korábban tiszteletre méltó szervezeteket is el kell ítélni, amelyek most relativizálják vagy bagatellizálják a zsidóellenességet – írja, külön megnevezve az Amnesty Internationalt.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek az erők valójában nem a liberális demokrácia értékeit képviselik. Nem szabad társadalmat akarnak, hanem egy Nyugat-ellenes barbárság bábjai, amely nap mint nap felüti a fejét. Aki elnézi vagy bagatellizálja az antiszemitizmust – legyen az baloldali, jobboldali vagy bevándorló-hátterű –, az bűnrészes ebben a folyamatban.

Az antiszemita időszellemmel szembeni megalkuvás nemcsak morálisan elfogadhatatlan, de saját szabadságunk jövőjét is veszélyezteti. A posztkoloniális, baloldali és bevándorló-hátterű szélsőségesek a zsidósággal együtt a nyugati civilizáció alapértékeit akarják lerombolni, miközben ők maguk csak nyomort és hanyatlást kínálnak alternatívaként – zárja írását Ulf Poschardt.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Az Európai Bíróság is tehet nekünk egy szívességet!

Bayer Zsolt avatarja

Egyszerűen elképesztő, amit ezek megengednek maguknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.