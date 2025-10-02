A brit uralkodót is megdöbbentette a manchesteri támadás

Az északnyugat-angliai nagyváros. Manchester rendőrségének korábbi beszámolójában még csak valószínűsítette, hogy a támadó is meghalt, hangsúlyozva: ezt „biztonsági okokból” akkor még nem lehetett egyértelműen megállapítani, mivel az illető gyanús tárgyakat viselt magán.

Tűzszerészek dolgoznak a manchesteri támadás helyszínén (Fotó: AFP)

Ezek azonosítása végett a helyszínre tűzszerészek vonultak ki.

Csütörtök délutáni újabb beszámolójában azonban a manchesteri rendőrség már tényként közölte, hogy a támadó is életét vesztette, miután fegyveres rendőrök lelőtték.

A tájékoztatás egyelőre nem tért ki arra, hogy találtak-e az elkövető öltözetére rögzített robbanószerkezetet.

A rendőrség közölte ugyanakkor, hogy a szemtanúk beszámolóiban és a médiajelentésekben szereplő erőteljes hanghatást az okozta, hogy elővigyázatossági okokból speciális egységek hatoltak be az elkövető autójába.

Andy Burnham, Manchester polgármestere nem sokkal korábban súlyos incidensnek minősítette a történteket, de hangsúlyozta, hogy a hatékony rendőrségi fellépésnek köszönhetően a közvetlen veszélyhelyzet elmúlt. A támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt. A rendőrségi tájékoztatás szerint a feltételezett elkövető több embert autójával ütött el, másokat pedig megkéselt. Az utóbbiak között volt a zsinagóga egyik biztonsági őre is.

Az incidens a zsidó vallás legfontosabb ünnepe, a jom kippur napján történt, amikor hívők sokasága látogatja a zsinagógákat.

A manchesteri zsinagóga is tele volt a támadás idején. A rendőrség közölte, hogy a hívőket a biztonsági akció idejére a zsinagógában tartották, utána pedig kiürítették az épületet.

Keir Starmer brit miniszterelnök a támadás hírére megszakította koppenhágai látogatását, hazautazott és összehívta a kormány különleges helyzetekben ülésező tanácskozó testületét. Az értekezleten részt vesz Shabana Mahmood belügyminiszter, Andy Burnham manchesteri polgármester és a Scotland Yard parancsnoksága.

Starmer elmondta: a kormány rendőri egységek kivezénylésével országszerte megerősítette a nagy-britanniai zsinagógák őrizetét.

Hozzátette: a támadást különösen elborzasztóva teszi az a tény, hogy jom kippur napján történt.