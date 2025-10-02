Rendkívüli

Kocsis Máté: Juhász Péter egy futóbolonddal közösen alkotta meg Zsolt bácsi karakterét

ManchesterNagy-Britanniatámadás

A brit uralkodót is megdöbbentette a manchesteri támadás

Késeléses és gázolásos támadás történt csütörtökön egy manchesteri zsinagógánál. A támadásban két ember meghalt, hárman súlyosan megsérültek. A feltételezett elkövetőt a rendőrség agyonlőtte. A manchesteri támadás a brit uralkodót is megdöbbentette.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 02. 17:19
A rendőrök a helyi közösség egy tagjával beszélnek a manchesteri támadás helyszínén Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az északnyugat-angliai nagyváros. Manchester rendőrségének korábbi beszámolójában még csak valószínűsítette, hogy a támadó is meghalt, hangsúlyozva: ezt „biztonsági okokból” akkor még nem lehetett egyértelműen megállapítani, mivel az illető gyanús tárgyakat viselt magán.

Tűzszerészek dolgoznak a manchesteri támadás helyszínén
Tűzszerészek dolgoznak a manchesteri támadás helyszínén (Fotó: AFP)

Ezek azonosítása végett a helyszínre tűzszerészek vonultak ki.

Csütörtök délutáni újabb beszámolójában azonban a manchesteri rendőrség már tényként közölte, hogy a támadó is életét vesztette, miután fegyveres rendőrök lelőtték.

A tájékoztatás egyelőre nem tért ki arra, hogy találtak-e az elkövető öltözetére rögzített robbanószerkezetet.

A rendőrség közölte ugyanakkor, hogy a szemtanúk beszámolóiban és a médiajelentésekben szereplő erőteljes hanghatást az okozta, hogy elővigyázatossági okokból speciális egységek hatoltak be az elkövető autójába.

Andy Burnham, Manchester polgármestere nem sokkal korábban súlyos incidensnek minősítette a történteket, de hangsúlyozta, hogy a hatékony rendőrségi fellépésnek köszönhetően a közvetlen veszélyhelyzet elmúlt. A támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt. A rendőrségi tájékoztatás szerint a feltételezett elkövető több embert autójával ütött el, másokat pedig megkéselt. Az utóbbiak között volt a zsinagóga egyik biztonsági őre is.

Az incidens a zsidó vallás legfontosabb ünnepe, a jom kippur napján történt, amikor hívők sokasága látogatja a zsinagógákat.

A manchesteri zsinagóga is tele volt a támadás idején. A rendőrség közölte, hogy a hívőket a biztonsági akció idejére a zsinagógában tartották, utána pedig kiürítették az épületet.

Keir Starmer brit miniszterelnök a támadás hírére megszakította koppenhágai látogatását, hazautazott és összehívta a kormány különleges helyzetekben ülésező tanácskozó testületét. Az értekezleten részt vesz Shabana Mahmood belügyminiszter, Andy Burnham manchesteri polgármester és a Scotland Yard parancsnoksága.

Starmer elmondta: a kormány rendőri egységek kivezénylésével országszerte megerősítette a nagy-britanniai zsinagógák őrizetét.

Hozzátette: a támadást különösen elborzasztóva teszi az a tény, hogy jom kippur napján történt.

A brit uralkodó is azt emelte ki csütörtök délutáni személyes üzenetében, hogy a támadás a zsidó közösség számára igen jelentős időpontban történt. III. Károly király mélységes megdöbbenésének és szomorúságának adott kifejezést a Buckingham-palota által ismertetett nyilatkozatában.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Az Európai Bíróság is tehet nekünk egy szívességet!

Bayer Zsolt avatarja

Egyszerűen elképesztő, amit ezek megengednek maguknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.