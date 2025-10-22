Budapesti békecsúcs: Brüsszel színjátékról beszél

A Politico Europe egyik szerzője úgy fogalmazott, hogy Washington valójában „megjutalmazza” Orbán Viktort azzal, hogy Magyarország adhat otthont a történelmi eseménynek, ezzel pedig „megerősíti a magyar kormányfő szuverén szerepét a nemzetközi politikában”, írja az Origo.

Már az is hatalmas diplomáciai ajándék Putyin számára, hogy találkozhat Trumppal és felvonulhat egy EU-s és NATO-tagállam területén – még akkor is, ha ez a tag csak Magyarország, amely 2014 óta négyszer is örömmel látta vendégül

– írja a lap.

Brüsszel: Putyin ne tehesse be a lábát az EU-ba

A brüsszeli források szerint Putyin budapesti útja komoly jogi és politikai dilemmát jelentene az Európai Uniónak. Az EU Observer úgy fogalmaz:

Ez azt jelentené, hogy egyetlen EU-s országnak az Egyesült Államok nyomására meg kellene szegnie az uniós jog (szankciók) és a nemzetközi jog (a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa) szerinti kötelezettségeit ahhoz, hogy biztonságos átutazást biztosítson egy elítélt háborús bűnösnek.

Ez az érvelés jól példázza Brüsszel kettős mércéjét: miközben az EU a béke fontosságáról beszél, még az elnöki szintű diplomáciai tárgyalásokat is akadályozná, ha azok nem az ő irányításuk alatt zajlanak.

A cikk szerzője szerint India vagy Törökország alternatív helyszínként is szóba jöhetne, mivel az EU „nem tudja megakadályozni” a csúcstalálkozót, de szeretné „kimenteni” magát a döntés felelősségéből.