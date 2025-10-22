BrüsszelPutyinOrbán ViktorBudapesti békecsúcsTrumpszínjáték

Budapesti békecsúcs: Brüsszel színjátékról beszél

Egyre nagyobb nemzetközi visszhangot kelt a hír, miszerint Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő Budapesten találkozhat. Míg a világ vezetői közül sokan történelmi lehetőséget látnak a párbeszéd újraindításában, Brüsszelben és a liberális médiában pánikhangulat uralkodik: a baloldali elemzők szerint a csúcstalálkozó „csak Putyin érdekeit szolgálná”. A liberális bírálatok ellenére a budapesti Trump–Putyin-békecsúcs történelmi jelentőségű lehet.

2025. 10. 22.
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: Saul Loeb Forrás: AFP
Brüsszelben nagy vihart kavar a bejelentés, miszerint Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő Budapesten találkozhat. A nyugati liberális média és a brüsszeli körök azonnal támadást indítottak a terv ellen. Az EU Observer szerint Trump és Putyin közös célja az Európai Unió meggyengítése és megosztása, a találkozó pedig – „csak egy diplomáciai színjáték lenne”. 

Brüsszel
Donald Trump amerikai elnök üdvözli Vlagyimir Putyin orosz elnököt a kifutópályán, miután megérkeztek az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf-Richardson közös bázisra 2025. augusztus 15-én (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

A Politico Europe egyik szerzője úgy fogalmazott, hogy Washington valójában „megjutalmazza” Orbán Viktort azzal, hogy Magyarország adhat otthont a történelmi eseménynek, ezzel pedig „megerősíti a magyar kormányfő szuverén szerepét a nemzetközi politikában”, írja az Origo.

Már az is hatalmas diplomáciai ajándék Putyin számára, hogy találkozhat Trumppal és felvonulhat egy EU-s és NATO-tagállam területén – még akkor is, ha ez a tag csak Magyarország, amely 2014 óta négyszer is örömmel látta vendégül

– írja a lap.

Brüsszel: Putyin ne tehesse be a lábát az EU-ba

A brüsszeli források szerint Putyin budapesti útja komoly jogi és politikai dilemmát jelentene az Európai Uniónak. Az EU Observer úgy fogalmaz:

Ez azt jelentené, hogy egyetlen EU-s országnak az Egyesült Államok nyomására meg kellene szegnie az uniós jog (szankciók) és a nemzetközi jog (a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa) szerinti kötelezettségeit ahhoz, hogy biztonságos átutazást biztosítson egy elítélt háborús bűnösnek.

Ez az érvelés jól példázza Brüsszel kettős mércéjét: miközben az EU a béke fontosságáról beszél, még az elnöki szintű diplomáciai tárgyalásokat is akadályozná, ha azok nem az ő irányításuk alatt zajlanak. 

A cikk szerzője szerint India vagy Törökország alternatív helyszínként is szóba jöhetne, mivel az EU „nem tudja megakadályozni” a csúcstalálkozót, de szeretné „kimenteni” magát a döntés felelősségéből.

Russia's President Vladimir Putin and Hungary's Prime Minister Viktor Orban leave after delivering a joint press statement following their talks at the Kremlin in Moscow on July 5, 2024. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök 2024. július 5-én a moszkvai Kremlben  (Fotó: AFP/Alexander Nemenov)

Budapest a béke fővárosává válhat

A liberális bírálatok ellenére a budapesti Trump–Putyin-békecsúcs történelmi jelentőségű lehet: évek óta ez lenne az első közvetlen tárgyalás a két nukleáris nagyhatalom vezetői között.

Orbán Viktor kormánya kezdettől fogva a béke oldalán áll, és következetesen elutasította az eszkalációt, a fegyverszállításokat és a szankciós politikát. A magyar álláspont világos: Budapest bárkit szívesen lát, aki a háború helyett a békét választja.

A brüsszeli elit viszont láthatóan tart attól, hogy Magyarország a globális diplomácia egyik központjává váljon, ahol a szankciók helyett a tárgyalás, a háború helyett a béke kerülhet napirendre. Ha a Trump–Putyin-találkozó valóban megvalósul Budapesten, Magyarország ismét bebizonyíthatja, hogy a béke hangja Európában nem Brüsszelből, hanem Budapestről hallatszik a leghangosabban.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP/Saul Loeb)

