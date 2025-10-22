Brüsszelben nagy vihart kavar a bejelentés, miszerint Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő Budapesten találkozhat. A nyugati liberális média és a brüsszeli körök azonnal támadást indítottak a terv ellen. Az EU Observer szerint Trump és Putyin közös célja az Európai Unió meggyengítése és megosztása, a találkozó pedig – „csak egy diplomáciai színjáték lenne”.
Budapesti békecsúcs: Brüsszel színjátékról beszél
Egyre nagyobb nemzetközi visszhangot kelt a hír, miszerint Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő Budapesten találkozhat. Míg a világ vezetői közül sokan történelmi lehetőséget látnak a párbeszéd újraindításában, Brüsszelben és a liberális médiában pánikhangulat uralkodik: a baloldali elemzők szerint a csúcstalálkozó „csak Putyin érdekeit szolgálná”. A liberális bírálatok ellenére a budapesti Trump–Putyin-békecsúcs történelmi jelentőségű lehet.
A Politico Europe egyik szerzője úgy fogalmazott, hogy Washington valójában „megjutalmazza” Orbán Viktort azzal, hogy Magyarország adhat otthont a történelmi eseménynek, ezzel pedig „megerősíti a magyar kormányfő szuverén szerepét a nemzetközi politikában”, írja az Origo.
Már az is hatalmas diplomáciai ajándék Putyin számára, hogy találkozhat Trumppal és felvonulhat egy EU-s és NATO-tagállam területén – még akkor is, ha ez a tag csak Magyarország, amely 2014 óta négyszer is örömmel látta vendégül
– írja a lap.
Brüsszel: Putyin ne tehesse be a lábát az EU-ba
A brüsszeli források szerint Putyin budapesti útja komoly jogi és politikai dilemmát jelentene az Európai Uniónak. Az EU Observer úgy fogalmaz:
Ez azt jelentené, hogy egyetlen EU-s országnak az Egyesült Államok nyomására meg kellene szegnie az uniós jog (szankciók) és a nemzetközi jog (a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa) szerinti kötelezettségeit ahhoz, hogy biztonságos átutazást biztosítson egy elítélt háborús bűnösnek.
Ez az érvelés jól példázza Brüsszel kettős mércéjét: miközben az EU a béke fontosságáról beszél, még az elnöki szintű diplomáciai tárgyalásokat is akadályozná, ha azok nem az ő irányításuk alatt zajlanak.
A cikk szerzője szerint India vagy Törökország alternatív helyszínként is szóba jöhetne, mivel az EU „nem tudja megakadályozni” a csúcstalálkozót, de szeretné „kimenteni” magát a döntés felelősségéből.
Budapest a béke fővárosává válhat
A liberális bírálatok ellenére a budapesti Trump–Putyin-békecsúcs történelmi jelentőségű lehet: évek óta ez lenne az első közvetlen tárgyalás a két nukleáris nagyhatalom vezetői között.
Orbán Viktor kormánya kezdettől fogva a béke oldalán áll, és következetesen elutasította az eszkalációt, a fegyverszállításokat és a szankciós politikát. A magyar álláspont világos: Budapest bárkit szívesen lát, aki a háború helyett a békét választja.
A brüsszeli elit viszont láthatóan tart attól, hogy Magyarország a globális diplomácia egyik központjává váljon, ahol a szankciók helyett a tárgyalás, a háború helyett a béke kerülhet napirendre. Ha a Trump–Putyin-találkozó valóban megvalósul Budapesten, Magyarország ismét bebizonyíthatja, hogy a béke hangja Európában nem Brüsszelből, hanem Budapestről hallatszik a leghangosabban.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP/Saul Loeb)
III. Károly király lerótta tiszteletét a manchesteri terrortámadás helyszínén
Az uralkodót Daniel Walker rabbi fogadta.
Kiszivárgott a nyugat-európai országok terve a háborúval kapcsolatban
Hamarosan ismét Washingtonba látogathatnak a háborúpárti vezetők?
Szijjártó Péter: Sokan nagyon sok mindent megtesznek azért, hogy ne legyen békecsúcs
A következő békecsúcs bejelentésének percében tudni lehetett, hogy nagyon sokan nagyon sok mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ez a csúcs ne történjen meg – jelentette ki Szijjártó Péter.
Ekkor derül ki, mit gondol valójában Brüsszel Ukrajnáról
Hamarosan bemutatják az úgynevezett bővítési jelentést.
