Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

A diplomata sejtelmesen fogalmazott az orosz–amerikai egyeztetésről

Moszkva és Washington minden, a Lavrov–Rubio telefonbeszélgetés során felvetett kérdésen együtt dolgozik – közölte az orosz külügyminiszter-helyettes. Az orosz–amerikai egyeztetés részleteit Szergej Rjabkov nem kívánta nyilvánosságra hozni.

2025. 10. 21. 11:55
Vlagyimir Putyin és Donald Trump hamarosan Budapesten találkozhatnak Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Az október 16-i Trump–Putyin telefonbeszélgetés után Jurij Usakov orosz diplomata elmondta, hogy Moszkva és Washington „haladéktalanul” megkezdik az orosz–amerikai békecsúcs előkészületeit, amelyet Budapesten tarthatnak meg – írja a TASZSZ. Moszkva és Washington továbbra is egyeztetnek minden olyan kérdésről, amely szóba került az orosz és az amerikai külügyminiszter telefonbeszélgetése során – közölte Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes újságírókkal.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes sejtelmesen fogalmazott az orosz–amerikai egyeztetésről
Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes sejtelmesen fogalmazott az orosz–amerikai egyeztetésről. Fotó: Pool/Alexander Zemlianichenko

Rjabkov az orosz–amerikai egyeztetésről

Tény, hogy a múlt heti telefonbeszélgetés Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök között a jövőbeli lépésekről is szólt. E lépések egyik eleme a Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter közötti kapcsolatfelvétel volt. Ez tegnap megtörtént, és most arra összpontosítunk, amit a két külügyminiszter megvitatott

 – jegyezte meg Rjabkov. 

Arra a kérdésre, hogy Lavrov és Rubio érintették-e Ukrajna esetleges amerikai Tomahawk-rakétákkal való ellátását, a magas rangú diplomata azt válaszolta: 

Nem vagyok felhatalmazva arra, hogy az ilyen kapcsolatfelvételek tartalmát nyilvánosságra hozzam. A zárt ajtós tárgyalások célja éppen az, hogy bizonyos információk ne kerüljenek nyilvánosságra.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump hamarosan Budapesten találkozhatnak (Fotó: AFP)

