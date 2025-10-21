Magyar PéterKocsis MátéHír TV

Kocsis Máté Magyar Péterről: A verbális erőszak mestere

A Tisza Párt elnöke nem tud uralkodni magán.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 21. 21:16
Videós összeállítást közölt Kocsis Máté a közösségi oldalán arról, ahogy Magyar Péter verbálisan rátámad a neki nem tetszőkre a saját fórumain.

Budapest, 2025. szeptember 22. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője reagál Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalására az Országgyűlés őszi ülésszakának első plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én. MTI/Máthé Zoltán
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A Tisza Párt elnöke többek között rémhírtévésnek nevezte a Hír TV riporterét, majd azt hangoztatta: „Ott fut a gyáva!”

A verbális erőszak mestere

– mutatta be Magyar Pétert posztjában a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Nem ez volt az első alkalom, hogy a baloldali politikus a Hír TV munkatársait támadta, egy korábban kiszivárgott hangfelvételen arról beszélt, a Dunába lökné a televízió munkatársait.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

