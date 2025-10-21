Kocsis Máté Magyar Péterről: A verbális erőszak mestere

Videós összeállítást közölt Kocsis Máté a közösségi oldalán arról, ahogy Magyar Péter verbálisan rátámad a neki nem tetszőkre a saját fórumain.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A Tisza Párt elnöke többek között rémhírtévésnek nevezte a Hír TV riporterét, majd azt hangoztatta: „Ott fut a gyáva!”

A verbális erőszak mestere

– mutatta be Magyar Pétert posztjában a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Nem ez volt az első alkalom, hogy a baloldali politikus a Hír TV munkatársait támadta, egy korábban kiszivárgott hangfelvételen arról beszélt, a Dunába lökné a televízió munkatársait.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)