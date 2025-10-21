Idén 25 éves a Múlt-kor – országos kincskereső játék indul!

Idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a Múlt-kor történelmi magazin. A negyed évszázados jubileumot nem hagyjuk szó nélkül: október 21-én elindul a Múlt-kor országos kincskereső játéka, amely két hónapon át, december 18-ig várja a történelem, a kultúra és a felfedezés szerelmeseit. A játék célja egyszerű, mégis izgalmas: 25 magyarországi múzeumban rejtettünk el ajándékcsomagokat, amelyek megtalálásához a Múlt-kor Facebook-oldalán megjelenő nyomravezető epigrammák adnak segítséget. Aki jól olvassa a kódot, és kellően gyors ahhoz, hogy megfejtse, hol van elrejtve az aznapi kincs, az értékes ajándékban részesül.

Hogyan zajlik a kincsvadászat?

A játék 2025. október 21. és december 18. között zajlik, minden kedden, csütörtökön és szombaton. Az adott játéknapon reggel 10 órakor a Múlt-kor hivatalos Facebook-oldalán közzéteszünk egy 8 soros epigrammát, amelyből kiderül:

melyik városban,

melyik múzeumban rejtettük el az aznapi kincset.

Aki a megfejtés birtokában elindul, és a múzeum pénztáránál bemondja a „MÚLT-KOR 25” jelszót, aznap térítésmentesen léphet be a helyszínre, és elindulhat a kincsvadászatra.

Egy betű, egy történet – a játék közös titka

Aki elsőként megtalálja az elrejtett csomagot, nemcsak a napi nyereményt szerzi meg, hanem a Múlt-kor 25 közös titkához is közelebb jut. Minden csomagon egy betű található, és a 25 játéknap végén ezekből a betűkből egy titkos mondat áll össze, amelyet csak együtt lehet megfejteni.

A megtalálókat arra kérjük, hogy készítsenek két fotót (egyet a megtalálás helyszínéről, egyet pedig a betűről), és küldjék el a [email protected] címre. A képeket a Múlt-kor Facebook-oldalán is megosztjuk – így mindenki nyomon követheti, hogyan alakul a közös rejtvény.

Miért érdemes részt venni?

A célunk, hogy a múzeumlátogatás új élményt nyújtson, és megmutassa: a történelem nem távoli, hanem felfedezésre váró, élő kaland. A résztvevő 25 múzeum az ország minden tájáról kapcsolódik be – így a játék során bárki felfedezhet számára ismeretlen történelmi helyszíneket, kiállításokat, városokat.