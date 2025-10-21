Az amerikai külügyminiszterrel tárgyal Szijjártó Péter – itt vannak a részletek

Ahogy arról lapunk is beszámolt , Szijjártó Péter Washingtonba utazott, ahol több tárgyalást is folytatott. A Szabad Európa kormányzati forrásokra további részletekről is beszámolt a külgazadsági és külügyminiszter amerikai útjáról.

Szijjártó Péter a washingtoni tárgyalásai során Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel is tárgyal. Forrás: Facebook

Mint írják,

Szijjártó Péter Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel is találkozik, tárgyalásuk fő témája pedig a Budapestre tervezett orosz–amerikai csúcstalálkozó előkészítése lesz.

A Szabad Európa szerint a csúcstalálkozó szempontjából a legérdekesebb, hogy magyar részről nem elleneznék, ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt venne rajta, sőt a magyar fél igyekszik elérni, hogy az ukrán fél is részt vehessen a tárgyalásokon.

A magyar külügyminiszter Washingtonból jelentkezve már beszámolt arról, hogy több tárgyalást is folytatott.