Ekkor derül ki, mit gondol valójában Brüsszel Ukrajnáról

Újabb fontos mérföldkőre készülnek az ukránok az európai uniós csatlakozással kapcsolatban. Kiderült, mikor mutatják be Ukrajna idei úgynevezett bővítési jelentését.

Munkatársunktól
2025. 10. 21. 22:39
Katarina Mathernova, az EU ukrajnai nagykövete Fotó: AFP
Az Európai Bizottság két hét múlva, november 4-én hozza nyilvánosságra Ukrajna úgynevezett bővítési jelentését – írja az Evropejszka Pravda ukrán hírportál.

Most kiderül, mit gondol valójában Brüsszel Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban
Most kiderül, mit gondol valójában Brüsszel Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban. Fotó: AFP

A dokumentum részletesen értékeli a tagjelölt országok, köztük Ukrajna felkészültségét és előrehaladását az uniós jogharmonizáció terén. A dátumot Katarina Mathernova, az EU ukrajnai nagykövete jelentette be a Kijevben megrendezett csatlakozási fórumon.

November 4-én mutatjuk be Brüsszelben a bővítési jelentést

– fogalmazott Mathernova.

A diplomata egyúttal hangsúlyozta a reformok előrehaladásának jelentőségét a csatlakozási tárgyalások során.

A bővítési jelentés évente készül el, és átfogó képet ad arról, hogy a tagjelölt országok mennyire közelítették meg az uniós jogrendszert és normákat.

A napokban publikálták az „árnyékjelentést” Ukrajna EU-val folytatott kulcsfontosságú tárgyalási fejezeteinek teljesítéséről.

A kijevi csatlakozási fórumon Magyarország vétójának megkerülése is szóba került. Ukrajna immár az informális útra is nyitott lenne, csak hogy a magyar álláspont ellenére is haladást tudjon elérni a csatlakozási folyamatban.

Megértjük, hogy ezek a konzultációk informálisak maradnak, és nem helyettesíthetik a tárgyalási eljárásokat

– mondta el Olekszandr Ilkov, az Európai és Euroatlanti Integrációs Kormányhivatal vezetője.

 

Borítókép: Katarina Mathernova, az EU ukrajnai nagykövete (Fotó: AFP)

