Ekkor derül ki, mit gondol valójában Brüsszel Ukrajnáról

Az Európai Bizottság két hét múlva, november 4-én hozza nyilvánosságra Ukrajna úgynevezett bővítési jelentését – írja az Evropejszka Pravda ukrán hírportál.

Most kiderül, mit gondol valójában Brüsszel Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban. Fotó: AFP

A dokumentum részletesen értékeli a tagjelölt országok, köztük Ukrajna felkészültségét és előrehaladását az uniós jogharmonizáció terén. A dátumot Katarina Mathernova, az EU ukrajnai nagykövete jelentette be a Kijevben megrendezett csatlakozási fórumon.

November 4-én mutatjuk be Brüsszelben a bővítési jelentést

– fogalmazott Mathernova.

A diplomata egyúttal hangsúlyozta a reformok előrehaladásának jelentőségét a csatlakozási tárgyalások során.

A bővítési jelentés évente készül el, és átfogó képet ad arról, hogy a tagjelölt országok mennyire közelítették meg az uniós jogrendszert és normákat.

A napokban publikálták az „árnyékjelentést” Ukrajna EU-val folytatott kulcsfontosságú tárgyalási fejezeteinek teljesítéséről.

A kijevi csatlakozási fórumon Magyarország vétójának megkerülése is szóba került. Ukrajna immár az informális útra is nyitott lenne, csak hogy a magyar álláspont ellenére is haladást tudjon elérni a csatlakozási folyamatban.

Megértjük, hogy ezek a konzultációk informálisak maradnak, és nem helyettesíthetik a tárgyalási eljárásokat

– mondta el Olekszandr Ilkov, az Európai és Euroatlanti Integrációs Kormányhivatal vezetője.

Borítókép: Katarina Mathernova, az EU ukrajnai nagykövete (Fotó: AFP)