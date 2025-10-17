Kollektíven bűnösnek bélyegezve

Amikor véget értek a második világháború szörnyűségei és szenvedései Közép-Európában, sok millióan reménykedtek abban, hogy a béke szabadságot és rendet, biztonságot és nyugalmat hoz nekik. Ám a nemzetiszocializmus legyőzése után a vesztes oldalra kerülő nemzeti közösségek tömeges üldözése, bántalmazása, deportálása, kényszerű ki- és áttelepítése – a kollektív bűnösség embertelen elvét érvényesítve – nem állt le, ellenkezőleg: 1945-től új lendülettel folytatódott. Erről azonban a szovjet uralom alá került országokban – így nálunk is – évtizedekig nem lehetett nyíltan beszélni, írni. Ahogy Tzvetan Todorov bolgár–francia irodalomtudós, filozófus írta, a XX. század totalitárius diktatúrái abban különböztek a korábbi korok zsarnokságaitól, hogy nemcsak a földeket és az embereket, hanem a kommunikációt és az emlékezetet is teljesen a fennhatóságuk alá vonták. Mintha ismerték volna George Orwell szentenciáját:

Aki uralja a múltat, az uralja a jövőt is

A szabadságuktól megfosztott, elnyomott állampolgárok saját (családi, lakóhelyi) múltjukra való emlékezésével együtt a kommunisták a közös társadalmi, nemzeti múlt nyomait is minden erővel igyekeztek eltörölni. Ez a szisztematikus törekvésük hál’ Istennek csak részben volt sikeres. Egyrészt azért, mert a társadalom kis köreiben, a családokban az idősebbek elbeszélték történeteiket, élményeiket, szenvedéseiket gyerekeiknek és unokáiknak. Másrészt a rendszerváltozás óta immár szabadon és szerteágazóan folyik a múltfeltáró, emlékezet-helyreállító munka. Többek között professzionális történelmi, család- és helytörténeti kutatások, adatgyűjtések és publikációk révén.