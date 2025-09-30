– Nem is gondolná az ember, milyen bonyolultság rejtőzik egy ilyen első látásra egyszerű dologban, mint a svábgombóc – morfondírozott Rezeda Kázmér, visszatérvén legkedvesebb elfoglaltságához, a semmittevéssel tetézett morfondírozáshoz. – Mert ugye, mindjárt két megmagyarázandó dolog is akad itt – folytatta magában –, az egyik a sváb, a másik meg a gombóc.

Kezdjük a svábbal.

A svábok Württemberg tartomány lakói, illetve onnan származó magyarországi németek – kezdi a Néprajzi Lexikon, majd hozzáteszi, hogy a „történelmi Magyarország legnagyobb sváb szigetét a Nagykároly és Szatmárnémeti vidékén elterülő 31 német falu alkotta”. Továbbá azt is leszögezi nevezett lexikon, miszerint „a közvélemény sváboknak nevezi a történeti Magyarország területén lakó németeket, a szepesi szászok, a bányavárosi németek és az erdélyi szászok kivételével, jóllehet a 18. századi német telepesek közt a felsoroltak kivételével legfeljebb szórványosan akadtak svábföldi telepesek”.

Hasznos dolog tudni az ilyesmit, például azt, hogy a „közvélemény” a legritkább esetben felel meg bármiféle igazságnak.

Na most az a helyzet, hogy a Katolikus Lexikon nagyfokú egyezést mutat a Néprajzi Lexikonnal – hiába no, ezek a lexikonok már csak ilyenek, afféle lelketlen, szívtelen tudományputtonyok –, szóval a Katolikus Lexikon szerint a svábok „Württemberg tartomány német nyelvű lakói, köznyelvünkben a 18–19. században hazánkba betelepített németek gyűjtőneve, akiket megkülönböztettek az Árpád-korban betelepített szepesi illetve erdélyi szászoktól”.

Stimmel.

Azt pedig külön meg kell jegyeznünk, hogy jó is az efféle megkülönböztetés, ugyanis például az erdélyi szászok, amikor csak tehették, elárulták és hátba szúrták az erdélyi magyarokat, de hát borítsunk fátylat a múltra.

A Katolikus Lexikon kissé bőbeszédűbb, mint a néprajzi, és megemlíti még, hogy „a svábokat nem eredeti hazájuk szerint csoportosították, hanem vidékenként, bánáti, baranyai, szatmári, tolnai stb., és nyelvjárásuk szerint, mert svábok voltak Balmazújvárosban, Nagykároly és Szatmárnémeti környékén (31 faluban) a württembergiek. Császártöltésen a mecklenburgiak, Bánátban a bajorországi, elzászi stb. jövevények. Nyelvjárásuk miatt svábok a krikehájok Bars, Nyitra és Túróc vármegyében néhány nyelvszigeten, tájszólásuk rokon a szepesi grüdlerek nyelvével; Sopronban a ponzichterek, akiknek nyelve szinte megegyezik a Moson vármegyei hádpauerokéval és a németprónai svábéval.”