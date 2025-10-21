Gőzerővel készülnek a békemenetre Orbán Viktorék

„Készülünk! Találkozzunk október 23-án a békemeneten!” – üzente Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédét hallgatják a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány békemenetének résztvevői a margitszigeti nagyréten 2024. június 1-jén. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A miniszterelnök fényképeket is közzétett a Kossuth téri színpad hangtechnikájának telepítéséről. Orbán Viktor csütörtökön 13 órakor itt mond majd beszédet az 1956-os forradalom és szabadságharc állami ünnepségén.

Orbán Viktor a Harcosok klubja tagjait arról tájékoztatta, hogy már készül az ünnepi beszéde.

Most mindennél fontosabb a béke melletti kiállásunk. Október 23-án csatlakozz te is a békemenethez, és mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete!

– hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette: „Legyünk ott minél többen.”

Ahogy lapunk már beszámolt róla,

október 23-án a békemenetre való gyülekezés délelőtt kilenc órakor lesz az Elvis Presley téren, az összegyűlt tömeg pedig a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonul a Kossuth térre, ahova még Orbán Viktor beszéde előtt megérkezik a menet.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány békemenetén a margitszigeti nagyréten 2024. június 1-jén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)