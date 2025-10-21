Rendkívüli

Újabb kutatóűrhajóst küld fel Magyarország a Nemzetközi Űrállomásra

Orbán Viktorminiszterelnökbékemenet

Orbán Viktor: Találkozzunk idén is a békemeneten! + videó

Az október 23-i békemeneten való részvételre buzdított a miniszterelnök.

2025. 10. 21.
„Október 23. békemenet” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a közösségi oldalán, majd feltette a kérdést: „Kivel találkozom?”

Budapest, 2024. június 1. A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői vonulnak a Margit hídon 2024. június 1-jén. MTI/Czeglédi Zsolt
A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány békemenetének résztvevői vonulnak a Margit hídon 2024. június 1-jén. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A miniszterelnök egy összefoglaló videót is közzétett a korábbi békemenetekről.

Orbán Viktor a Harcosok klubja tagjait arról tájékoztatta, hogy már készül az ünnepi beszéde.

Most mindennél fontosabb a béke melletti kiállásunk. Október 23-án csatlakozz te is a békemenethez, és mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete!

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Hozzátette:

„Legyünk ott minél többen.”

Október 23-án a békemenetre való gyülekezés délelőtt kilenc órakor lesz az Elvis Presley téren, az összegyűlt tömeg pedig a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonul a Kossuth térre, ahová még a kormányfő beszéde előtt megérkezik a menet.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

 

 

