Munkája részének tekinti, hogy ha Joe Biden elnök nem tudja befejezni a hivatali idejét, átveszi feladatait – erről beszélt Kamala Harris, az Egyesült Államok alelnöke az Associated Press (AP) amerikai hírügynökségnek adott interjújában. Biden 2021 januárjában került a nyugati nagyhatalom élére elnökként, ám azóta sorra kérdőjelezik meg, hogy alkalmas-e feladatainak ellátására. Noha elsősorban mentális egészsége miatt vetődik fel a kérdés újra és újra, sokakban életkora is nagy aggodalmakat kelt, Biden ugyanis idén novemberben tölti be a 81. életévét.

Kamala Harris az interjú során elmondta, alelnökként felkészítik arra az eshetőségre, hogy át kell vennie az elnöki feladatokat.

A politikus érdekes módon éppen az indonéziai Jakartában nyilatkozott a hírügynökségnek, ahol kedden kezdetét vette a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) csúcstalálkozója. Kamala Harris ugyanis az amerikai elnököt helyettesíti a találkozón, mialatt Biden munkalátogatáson vesz részt Indiában és Vietnámban. A Foreign Policy amerikai hírportál arra hívta fel a figyelmet cikkében, hogy Washington a Kína elleni harcra helyezi a hangsúlyt a térségben, így az ázsiai politikusok nem veszik jó néven az amerikai elnök távollétét. Volt, aki egyenesen csalódottságának adott hangot, mások pedig azt mondták, stratégiai okokból sem szabadott volna kihagynia a csúcstalálkozót. „Diplomáciai szempontból Biden távolléte megalázó lesz Joko Widodo indonéz elnök mint házigazda számára” – fogalmazott cikkében a The Jakarta Post angol nyelvű indonéz napilap.