Enged Kijevnek a lengyel vezetés?

A bejelentésre azt követően került sor, hogy szombaton Volodimir Zelenszkij előre be nem jelentett látogatásra érkezett Lengyelországba. Az ukrán elnök önkénteseket tüntetett ki, és köszönetet mondott a lengyel támogatásért, azonban hivatalos programon se vett részt és a lengyel vezetés egyetlen tagját sem kereste fel egy esetleges találkozó miatt. Varsó és Kijev között az elmúlt egy hétben élesedett ki a viszály, miután az ukrán gabonaimport tilalmának meghosszabbításáról döntött Lengyelország múlt héten. Válaszul Zelenszkij úgy döntött, bepereli Varsót – noha Lengyelország katonai támogatása rendkívül meghatározó az ukrajnai háborúban és a legtöbb ukrajnai menekültet is Lengyelország fogadta be. Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök később bejelentette: leállítja a katonai támogatásokat, mire az ukrán elnök az ENSZ közgyűlésén úgy reagált, aki nem Kijevet támogatja, az Oroszország oldalán áll, amivel megsértette a lengyeleket.