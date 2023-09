A felvonulás kedvéért több forgalmas utat és teret is lezártak, a rendőrség pedig fokozott erőkkel érkezett a helyszínre, hogy megóvja a résztvevők biztonságát. A szivárványszínű zászlókat lengető felvonulók közül többen is a „brak”, vagyis „házasság” feliratot emelték a magasba, ezzel jelezve, hogy szeretnék, ha Szerbiában is elfogadott lenne a melegházasság intézménye – tudósított a Szerbiai Rádió és Televízió a szombaton megtartott belgrádi pride felvonulásról.

A helyszíni videókon ugyanakkor az is látszik, hogy most sem maradtak el a pride-ok jellegzetes „figurái”, a kihívó alsóneműben, harisnyában és magas sarkú cipőben parádézó férfiak, akik közül voltak, akik egy kamionon pózoltak, mások a tömegben futkostak.

Összességében azonban a látkép messze elmaradt a nyugat-európai felvonulásokon megszokottól, azoknál minden szempontból visszafogottabbra sikeredett.

Az esemény kapcsán Christopher Hill, az Egyesült Államok szerbiai nagykövete azt mondta, látja az előrelépést a szerbiai homoszexuálisok helyzetét illetően.

Egyesek mondhatják azt, hogy Szerbia előtt még hosszú az út, de ez másokra is igaz, köztük az én országomra is. Fontos, hogy megértsük, hogy az emberek egyszerűen csak emberek, a szerelem pedig szerelem.

– fogalmazott a helyszínen a diplomata, aki elégedetten szólt a biztonsági intézkedésekről is.

A felvonulás alatt a teljes védőfelszereléssel felszerelt rendőrök kordonokkal választották el a pride résztvevőit és az ellenzőket. Utóbbiak közül sokan szentek képeit és keresztet emeltek a magasba, hangsúlyozva, hogy ők a keresztényi értékek mellett foglalnak állást. A két tábor között semmilyen összecsapásra nem került sor az eseményen. Tanja Miscsevics szerb európai integrációért felelős miniszter a séta kezdetekor az emberi és kisebbségi jogok mellett emelt szót.

Dolgozunk mindazon, ami fontos ennek a közösségnek a jogai szempontjából, a megértésükért és elfogadásukért. Sok munka áll még előttünk, de az, hogy sikerül ezt a sétát békésen megszervezni és megtartani, mindenképp egy szép jel

– emelte ki a politikus.

Vucsics nem tette ki az LMBTQ-zászlót

Írásban kérte a szerb államfőtől az LMBTQ-zászló kifüggesztését a pride napjára Goran Miletics, az esemény szervezője, a szerbiai LMBTQ-mozgalom egyik oszlopos tagja. Alekszandar Vucsics pénteken sajtótájékoztatón, újságírói kérdésre válaszolva üzent vissza.

Semmit nem függesztek ki. Soha nem tettem semmit az ő jogaik ellen. Nem fogom kifüggeszteni. Azért lettem államfőnek megválasztva, hogy kiálljak a nép érdekei mellett, ezt pedig azon a módon teszem, ahogy szerintem a legjobb. Nem fogom kifüggeszteni az LMBTQ-zászlót

– mondta határozottan az államfő. Hozzátette:

Találkozzatok és tüntessetek.

Mews news 🇷🇸🇪🇺📰🕊❗️



🟥 Keine Lust auf LGBT-Agenda



🇷🇸 Der serbische Präsident erklärt, warum er keine LGBT-Fahnen an Verwaltungsgebäuden aufgehängt hat



Aleksandar Vucic hat zugegeben, dass er am Vorabend des "Pride-Monats" einen Brief mit Anweisungen aus dem Westen erhalten… pic.twitter.com/YqpDCzXGJI — Sergio Lorè✍️ ❤️H.D.🏍🇬🇷 mit Verstand - 🕊️ (@SergioLor3) September 10, 2023

Szerbia miniszterelnöke, Ana Brnabics nyíltan leszbikus, és rendszeresen kiáll a homoszexuálisok jogai mellett. Korábban párjával együtt maga is felvonult a pride-okon. Idén Dél-Koreában tartózkodott hivatali úton a felvonulás idején.

A szerbiai büszkeség heti programsorozat vasárnap zárul. Az elmúlt napokban kiállításokkal, előadásokkal, konferenciákkal várták a közösség tagjait és szimpatizánsait.

Borítókép: Szivárványos zászlót tart a magasba egy férfi a belgrádi pride felvonuláson 2023. szeptember 9-én (Fotó: AFP/Andrej Isakovic)