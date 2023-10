A hatalomért cserébe enged a katalánoknak a spanyol baloldal + videó

Spanyolország nevében, Spanyolország és a spanyolok egymás mellett élésének védelmében ma az amnesztia mellé állok – jelentette be szombaton Pedro Sánchez ügyvivő szocialista kormányfő, aki három nappal a júliusi előre hozott parlamenti választások előtt még mindenkit arról biztosított, hogy az amnesztia nem jöhet szóba a kormányalakítási tárgyalások során. Sőt, mostanáig még a szó használatát is következetesen kerülte, és rendszerint nagylelkűségként emlegette.

Három hónap alatt azonban úgy tűnik, megfordult a világ, hisz szombaton egyrészt legalább ötször hagyta el a száját az amnesztia kifejezés, másrészt bejelentése egyértelmű jelzés volt arra, hogy a progresszív kormányzás folytatása érdekében már nagyon is meg akarja adni az amnesztiát Katalónia egykori elnökének, Carles Puigdemont-nak, aki 2017-ben egyoldalúan és alkotmányellenesen kiáltotta ki Katalónia függetlenségét, majd Belgiumba menekült a felelősségre vonás elől.

Sánchez kiemelte, hogy a katalánok több mint nyolcvan százalékának képviselői támogatják ezt az intézkedést, ezért áll ő is mellé, majd hozzátette, hogy ez a feltétele annak, hogy Spanyolországnak „legyen egy haladó szellemiségű” kormánya a jobb- és szélsőjobboldali alternatíva helyett. Hozzátette: meggyőződése, hogy megéri megtenni ezt a lépést, ami szerinte hozzájárul majd a spanyol és katalán társadalom együttéléséhez, valamint Katalónia teljes normalizálódáshoz.

Sánchez anuncia por primera vez la amnistía en Cataluña, es decir, anuncia que vuela por los aires la separación de poderes y convierte España en un Estado bananero donde ÉL es la ley. Tiene que acabar en prisión. pic.twitter.com/PpDLbWKigf — InfoVlogger (@infovlogger36) October 28, 2023

Sánchez azzal próbálja jó színben feltüntetni magát, hogy azt állítja: a spanyol nép érdekében cselekszik. Vélhetően elkerülte a figyelmét, hogy az elmúlt hetekben tízezrek vonultak utcára Madridban és Barcelonában, hogy tüntessenek az amnesztiatörvény ellen. De úgy tűnik, hogy saját pártjának egykori és jelenlegi vezetőit is ignorálja, ha a kormányfői szék a tét. Felipe González, aki 14 évig kormányozta Spanyolországot, elhatárolódik Sáncheztől, és úgy gondolja, hogy az amnesztia megadása alkotmányellenes lépés, és nem lehet mindenáron törekedni a kormányzásra. Úgy fogalmazott: ha az amnesztiát nem tartották elfogadhatónak a választások előtt, akkor a szavazatok összeszámolása után sem mondhatják ennek az ellenkezőjét.

💥💥 Felipe González, a Sánchez: “No todo vale para gobernar. Y no vale decir que la amnistía no cabe y que, tras contar los votos, se diga que sí" pic.twitter.com/WMXyZyGgP3 — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) October 27, 2023

Emiliano Garcia Page, Kasztília-La Mancha autonóm régió jelenlegi vezetője szintén visszautasítja az amnesztiát, és arra figyelmeztette Pedro Sánchezt, hogy az nem fér bele a spanyol alaptörvénybe, de nem egyezik a szocialista párt értékrendjével sem. Kifejezte aggodalmát azzal kapcsolatban is, hogy az amnesztia vajon az utolsó követelés lesz-e, és a katalán szeparatisták nem gyakorolnak-e majd nyomást a pártra mindaddig, amíg meg nem tarthatják az elszakadásukhoz szükséges referendumot.

A júliusi választásokon győztes jobboldali Néppárt (PP) vezetője, Alberto Núnez Feijóo sem hagyta kritika nélkül Sánchezt. Az X-en (egykori Twitter) megosztott egy videót a szocialista pártvezető választások előtti és mostani álláspontjáról, majd megjegyezte, hogy egyetlen dolog, ami azóta változott, az az, hogy Pedro Sánchez elvesztette a választásokat, és úgy akarja elfogadtatni az amnesztiát a spanyolok nevében, hogy meg sem kérdezi róla őket.

Feijóo úgy gondolja, hogy a szocialisták valójában nem az együttélés, hanem a saját kényelmük érdekében adják meg a kegyelmet a volt katalán elnöknek.

Lo único que ha cambiado es que Pedro Sánchez ha perdido las elecciones generales.



Si pretende llevar la amnistía adelante, deberían someterlo a la decisión de todos los españoles y no solo al aplauso de los cargos que él mismo nombró.



No es convivencia, es conveniencia. pic.twitter.com/Zpl5LQ7n5M — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 28, 2023

Sánchez a lépése kapcsán megfogalmazott aggályok ellenére szombaton gyakorlatilag biankó csekket kért pártja képviselőitől, hogy mostantól szabadon tárgyalhasson a katalán függetlenségpártiakkal, akiken a baloldali kormányalakítás sorsa múlik.

Nem véletlen a hirtelen jött pálfordulás, hisz a szocialista vezetőt egyre jobban szorítják a határidők. VI. Fülöp király már egy hónapja felkérte arra, hogy kösse meg a szükséges parlamenti szövetségeket, és állítson kormányt Spanyolország élére azután, hogy a választásokon győztes Néppárt kormányalakítását sikeresen blokkolta. A szocialista párt azonban eddig csak a szélsőbaloldali erőket tömörítő Sumar vezetőjével, Yolanda Díazzal tudott megegyezni, akivel a következő négy évben is koalícióban kíván kormányozni. A Sumar támogatása azonban kevés. Ha a katalánok nem állnak Sánchez mellé, úgy elbukja a beiktatási szavazást, és új választásokat kell kiírni.

A katalán republikánusokkal (ERC) és a Junts per Catalunyával (Együtt Katalóniáért) folytatott egyeztetéseket azonban nem sikerült előremozdítani, mivel ahelyett, hogy engedtek volna szélsőséges követeléseikből, még szorosabbra húzták a szíjat Sánchez torkán. Az amnesztia mellett most már azt is követelik, hogy a segítségükkel megalakuló baloldali kormány teremtse meg Katalóniának a lehetőséget arra, hogy törvényesen szavazzon a Spanyolországtól való elszakadásról.

Bár a szocialista párt azt állítja, hogy soha nem menne szembe az alaptörvényben foglalt elvekkel, a lépéseik teljesen mást mutatnak, így a kérdés valójában már csak az, hogy Pedro Sánchez a miniszterelnöki posztért cserébe elárulja-e végül a saját hazáját azzal, hogy egy politikai szökevénynek megadott, sokak által vitatott amnesztia után megnyitja-e az utat a katalán önrendelkezés előtt is.

Borítókép: Pedro Sánchez spanyol kormányfő sajtóértekezletet tart az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozójának második napi ülése után 2023. október 27-én. (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)