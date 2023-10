Joe Biden figyelmeztette Iránt + videó

A Hamász szombaton indított támadása a zsidóság legvéresebb napja volt a soá óta – jelentette ki zsidó vezetőkkel tartott megbeszélésén helyi idő szerint szerdán Joe Biden amerikai elnök. „Ez nemcsak gyűlölet, hanem színtiszta gonoszság a zsidók ellen. Azt mondanám, hogy ez volt a zsidóság legvéresebb napja a holokauszt óta” – fogalmazott Biden. Az elnök szerint a történtek arra emlékeztetik a világot, hogy a gonoszság nem múlik el magától.

Mint mondta: a Hamász iszlamista terrorszervezet nem pusztán terrort, hanem „a puszta gonoszságot” hozta el a világba.

A megbeszélésen az amerikai elnök azt is elmondta, hogy Izraelnek a nemzetközi jog szerint kell eljárnia. „Egy dolog, amelyet mondtam Benjámin Netanjahunak, hogy nagyon fontos, hogy Izrael minden dühe és frusztrációja ellenére a háború jogának tiszteletben tartásával járjon el” – közölte. Arról is beszámolt, hogy a szombati Hamász-támadás óta eltelt öt napban Netanjahuval folytatott negyedik telefonbeszélgetésében arról biztosította őt, hogy Izrael további katonai segélyt kap. Legalább 22-re emelkedett az Izrael és a Hamász közötti háborúban meghalt amerikai állampolgárok száma, és még legalább 17 amerikait nem találnak – közölte szerdán a washingtoni külügyminisztérium. A zsidó közösségek vezetőivel folytatott találkozón Biden Iránnak is üzent.

Átcsoportosítottuk az amerikai repülőgéphordozó-flottát a Földközi-tenger keleti részére, több vadászgépet küldünk a térségbe, és világossá tettük az irániak számára: legyenek óvatosak

– mondta.

A támadás kapcsán megfogalmazódott a kérdés, hogy a Hamász támogató Irán tudott-e arról, hogy mi készül, esetleg szerepe is volt-e a műveletben. Az Egyesült Államok azonban olyan információkat gyűjtött, amelyek arra utalnak, hogy a magas rangú iráni kormánytisztviselőket váratlanul érték a támadásról szóló hírek – mondta egy amerikai tisztviselő. John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője szerdán közölte, hogy a Hamász harcosai által a hétvégi, Izrael elleni sokkoló támadás során foglyul ejtett mintegy 150 túsz között néhány amerikai állampolgár is van.