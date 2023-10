Orbán Putyinnak: Béke kell!

Orbán Viktor miniszterelnök kedden kétoldalú tárgyalást folytatott Vlagyimir Putyinnal, Oroszország elnökével Pekingben – közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A két vezető egyeztetett a magyar–orosz együttműködésről a gáz- és olajszállítások, valamint a nukleáris energia területén.

A kormányfő köszönetet mondott a Roszatom és a Gasprom orosz vállalatoknak a partnerségért és a szerződésekben vállalt kötelezettségeik teljesítéséért.

Orbán Viktor a megbeszélésen a béke fontosságát hangsúlyozta. Kifejtette: az egész kontinens, így Magyarország számára is kulcsfontosságú, hogy legyen vége a menekültáradatnak, a szankcióknak és a harcoknak – ismertette a közleményben Havasi Bertalan. – Voltak nehéz találkozók, de ilyen nehéz találkozó, mint ez, még nem. Soha nem voltunk még ilyen nehéz helyzetben. Magyarország soha nem akart konfrontálódni Oroszországgal, éppen ellenkezőleg. Magyarország célja mindig is az volt, hogy a kölcsönösen legjobb kapcsolatokat építsük ki és bővítsük, és ez sikerült is – húzta alá Orbán Viktor a RIA Novosztyi szerint.