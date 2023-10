Túlélte az első bizalmatlansági szavazást a bolgár kormány

Az energiaszektor kudarca miatt a neoliberális bolgár kormány lemondását követelte a két oroszbarát párt, a Vazrazsdane és a bolgár szocialisták, illetve a Van ilyen nép párt. Az ellenzék 71 képviselője szavazott a bizalmatlanságra, 143-an ellene, tartózkodás nem volt. A legerősebb parlamenti párt, a Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) 21 képviselője, köztük Bojko Boriszov volt miniszterelnök nem jelentek meg a szavazáson. Előrejelzések szerint a kormánybuktatásra semmi esély sem volt, mert a Bojko Boriszov vezette jobbközép GERB és a vele szövetségben lévő Demokratikus Erők Szövetsége (SZDSZ) és a török liberális Mozgalom a Jogokért és Szabadságokért (DPSZ) pártok előre közölték:

bár folyamatosan élesen kritizálják a neoliberális kormány elmúlt 130 napjának tevékenységét, a jelenlegi kormány mellett teszik le voksukat, mert véleményük szerint a jelenlegi euroatlanti kötődésű kormányzásnak nincs alternatívája.

Nyikolaj Denkov miniszterelnök utólag kijelentette, hogy a bizalmatlansági érvek kitaláltak, és nincs bennük semmi értelmes, sem energetikai, sem gazdasági szempontból. Mint ahogy lapunk is beszámolt róla, a bolgár történelem során egyetlen kormány bukott meg bizalmatlansági szavazással, mégpedig 2022 nyarán a neoliberális Petkov-kabinet. A múlt nyáron a GERB nyújtotta be a bizalmatlansági indítványt, de azt megelőzően a Van ilyen nép párt kiválása a koalíciós kormányzásból tette lehetővé a kabinet menesztését. Azon a bizalmi szavazáson a DPSZ is a Petkov-kormány ellen szavazott.

Тема: Решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Николай Денков pic.twitter.com/SwJgA8dQYv — Все тая (@erupterupt) October 13, 2023

Mivel a bizalmatlansági szavazás kudarca előre borítékolható volt, Georgi Markov, a hazánkban élő egykori alkotmánybíró és parlamenti képviselő a Pik hírportálnak nyilatkozta, hogy az igazi bizalmatlansági szavazás a helyhatósági választások napján, október 29-én lesz, amikor az emberek hangja, Isten hangja hallatni fogja magát és a GERB megnyeri a polgármesteri székek kétharmadát.

Akkor ennek a vegyésznek (Nyikolaj Denkov jelenlegi miniszterelnöknek) az európai hagyományoknak megfelelően be kell dobnia a törülközőt. Ma Szófia nem kék, hanem rózsaszín, mint Európa összes fővárosa a jobboldali Madridot kivéve. Ideiglenes menedéket jelentenek a Soros-civil szervezeteknek, a gender ideológiának és a migránsoknak. Ugyanakkor a GERB-nek csodálatosan válogatott polgármesterei vannak országszerte. A központi kormány komikus és szemünk láttára teszi tönkre Bulgáriát. A leköszönő Joe Biden-rezsim hangtalan gyarmata vagyunk

– mondta Markov.