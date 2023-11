Az izraeli börtönszolgálat állítólag megkapta annak a 39 palesztin terroristának a nevét, akiket pénteken szabadon engednek a Hamásszal kötött megállapodás részeként. Információk szerint a fogva tartottakat nem sokkal dél előtt áthelyezik a ciszjordániai Ofer börtönbe, mielőtt szabadulnának – tudósít a The Times of Israel izraeli hírportál. Ennek az egyezménynek a részeként 13 túszt is szabadon engednek Gázából.