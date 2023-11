Ukrajnában pesszimistán tekintenek az előttük álló télre. Ez többek közt annak tudható be, hogy az ukrán ellentámadás nem ért el jelentős sikereket, a rossz időjárás beálltával pedig annak a reménye is elszáll, hogy tovább tudjanak haladni az ukrán egységek. Emellett Moszkva a tavalyihoz hasonlóan valószínűleg idén is fokozni fogja az energetikai infrastruktúrára mért támadásokat.

Bartosz Cichocki, Lengyelország korábbi kijevi nagykövete így vélekedik a hangulat erős változásáról:

A tavalyi év végén és az idei év elején nagy volt az eufória. Most a másik végletet látjuk, a lejtmenetet, és azt hiszem, még egy darabig látni fogunk hullámvölgyeket.

A két éve tartó konfliktus, a lassú nyugati támogatás és a tűzszüneti tárgyalások kilátása eltér a korábbi optimizmustól. Az izraeli–Hamász konfliktus elvonja a figyelmet Ukrajnáról, egyre égetőbb probléma a lőszerhiány, amit a nyugati szövetségesek nem tudnak időben orvosolni, valamint egyre inkább eluralkodik az „Ukrajna-fáradtság” Kijev támogatóin.

A forgatókönyv nagyon egyszerű. Ha készek vagyunk további 300-500 ezer katonát küldeni a Krím és a Donbász visszafoglalására, valamint megkapjuk a megfelelő mennyiségű harckocsit és F–16-os vadászgépet Nyugatról, akkor képesek vagyunk győzni

– fogalmazott Volodimir Omeljan korábbi infrastrukturális miniszter, aki a háború kitörése óta már a hadseregben szolgál. Hozzátette: jelenleg nem látszik, hogy további 500 ezer ember kész lenne meghalni Ukrajnáért, valamint a Nyugat sem hajlandó további megfelelő típusú és mennyiségű fegyver szállítására.

Emellett még egy hatalmas problémával szembe kell néznie Volodimir Zelenszkijnek: a politika visszatért Ukrajnába.

A The Guardian brit napilapnak nyilatkozó források szerint az ukrán elnök komolyan aggódik amiatt, hogy a háború kitörését követően jelentkező „Churchill-effektus” (a nemzet egy emberként állt be a vezető mögé) kipukkadt, egyre többen kritizálják Zelenszkij döntéseit.

Noha választásokat nem tartanak jövőre, az ellenzéki pártok – már amik még működhetnek – már lehetséges felelősségre vonásról beszélnek a háború lezárultát követően. Zelenszkij egyik legfőbb riválisának Valerij Zaluzsnijt, az ukrán hadsereg főparancsnokát tartják, aki nemrégiben teljesen ellentétesen kommunikált a háborúról, mint az elnök és támogatói.

Borítókép: Egy magángazdaság füstölgő romjai egy orosz légitámadást követőúen a Herszon megyében fekvő Kiszelivkában 2023. november 10-én (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij)