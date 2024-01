Megerőszakoltak egy fiatal lányt a metaverzumban, nyomozást indított a rendőrség

Csoportosan megerőszakolták egy 16 éves lány digitális avatarját a metaverzumban, nyomozást indított a rendőrség – számolt be a PCW Plus a Daily Mail alapján. A hatóság közleménye alapján az online abúzus ugyanolyan lelki és érzelmi traumát okozott a sértettnek, mint a fizikai világban történt esetek.

Az informatika világával foglalkozó szakportál szerint a metaverzumokban továbbra is megválaszolatlan kérdés, hogy miként garantálható a felhasználók biztonsága, ez a friss eset pedig rámutathat, hogy még a jelenlegi, feltehetően kimondottan szűk közönség soraiban sem tudnak rendet tartani az üzemeltetők. A Daily Mail úgy tudja,

ez lehet az első példa arra, hogy a rendőrség egy, a virtuális valóságban történt bűncselekmény miatt indított eljárást.

Az áldozat védelmének érdekében ugyanakkor a szerv nem közölte a támadás körülményeit, így azt sem tudni, hogy melyik platformon kerülhetett sor az erőszakra.

Már korábban is bekerült a hírekbe a metaverzumos erőszakolás témája: 2022 februárjában egy brit nő arról számolt be, hogy a Meta szolgáltatásában három-négy férfi támadt rá, verbálisan és szexuálisan is zaklatva az avatarját, előtte pedig egy bétatesztelő is panaszkodott arra, hogy virtuálisan fogdosták a platformon – mutatott rá a szakportál.