Videóra vették a terrorista megfigyelőállomás kilövését

A Hezbollah dél-libanoni megfigyelőállására és katonai helyszínére mért csapást egy vadászgép az Izraeli Légvédelmi Erők tájékoztatása szerint. A The Times of Israel izraeli napilap cikkében azt írja, a támadás Maron el-Ras térségében történt, nem sokkal később pedig egy páncéltörő rakétaosztagra is lecsaptak az izraeli erők.

מטוס קרב של חיל האוויר תקף במהלך הבוקר עמדת תצפית ותשתית טרור של ארגון הטרור חיזבאללה, במרחב מרון א-ראס שבדרום לבנון. זמן קצר לאחר מכן, כוח צה״ל תקף חוליית נ"ט שזיהה במרחב.

במהלך הלילה כוחות צה"ל ירו מרגמות להסרת איום במרחב רב א-תלתין בגבול לבנון>> pic.twitter.com/E1y3ZS8bFP — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 4, 2024

Az X-re feltöltött videón a célbavétel pillanata, majd egy hatalmas robbanás látható, melyet követően sűrű fekete füst borítja be a térséget. A videóhoz tartozó leírásban az áll: