Az Egyesült Államokban egyre nagyobb fejtörést okoz az áruházaknak a liberális ügyészek ámokfutása + videó

Mint ismert, Soros György számos olyan ügyész megválasztását támogatta, akik olyan liberális politikákat foganatosítottak, mely eredményeként sok helyen elszabadult a bűnözés az Egyesült Államokban. Egy másik, a bűnözéshez hozzájáruló intézkedés az volt, amikor egyes tagállamokban megemelték a bűncselekmény elkövetésének limitjét, tehát a bolti lopás ezer dollár alatt egyszerű szabálysértésnek minősül, aminek kevés visszatartó ereje van.

Bevásárlók a Walmart üzletében. Fotó: Getty Images via AFP

Nemrég a Reddit nevű közösségi oldalon és fórumon több ember is panaszkodott arra, hogy egyes áruházakban ismét megnyitották a kasszákat, továbbá arról is szóltak, hogy díjat számolnak fel abban az esetben, ha az emberek használni kívánják az önkiszolgáló sorokat. A vásárlók és az iparági megfigyelők körében egyaránt vitát kiváltó lépéssel a kiskereskedelmi óriás, a Walmart új politikát vezetett be egyes üzleteiben, amelynek értelmében a vásárlóknak 98 dollár éves díjat kell fizetniük az önkiszolgáló pénztárakhoz való hozzáférésért. A döntés, hogy az önkiszolgáló sávokat a Walmart+ előfizetőkre és a Sparks szállítási szolgáltatásba beiratkozott sofőrökre korlátozzák, először az említett Reddit-posztból derült ki, amely egy Walmart áruházban elhelyezett táblát mutatott be.

A tábla kifejezetten jelezte, hogy a kijelölt önkiszolgáló sávok kizárólag a Walmart+ tagok és a Spark sofőrök számára vannak fenntartva, így a nem előfizetők számára a hozzáférés gyakorlatilag korlátozva van.

A Walmart szóvivője arra a kérdésre reagálva, hogy mi az oka ennek a politikának, diplomatikusan annyi közölt, hogy a pénztárak elérhetőségét hatékonyan kell kezelni, különösen a csúcsidőben. A szóvivő arra hivatkozott, hogy a döntés, miszerint a Walmart+ vásárlók és a Spark sofőrök számára kijelölt önellenőrző állomásokat jelölnek ki, a pénztárgépes folyamat egyszerűsítését és a szállítási szolgáltatások javítását célozza.

Ez a fejlemény és tendencia nem egyedi az amerikai kiskereskedelmi iparágon belül, mivel például a konkurens Target szintén visszavágta az önkiszolgáló pénztárakat, a lopások vagy, ahogy ők nevezik, a zsugorodás elleni küzdelem jegyében. A kiskereskedők aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy az ilyen pénztárak megkönnyítik a szándékos és a nem szándékos lopásokat, mivel nincs jelen alkalmazott, aki felügyelné a tranzakciókat.

Az alábbi, a TikTokon megoszott képen az egyik tolvaj azt írta, hogy a Walmartban történő vásárlás során a kasszás közölte, hogy 145 dollár a fizetnivaló. Erre fogta a termékeket, elment az önkiszolgáló pénztárhoz, és csak 35 dollárt kellett fizetnie.

Egy feltételezett lopás dokumentálása. Forrás: TikTok

A Walmart közleményt adott ki, amelyben tisztázza, hogy a pénztárgépes folyamat a vásárlók és a személyzet igényeitől függően időnként és az egyes áruházak politikájától függően változhat. Joe Pennington, a Walmart szóvivője a Business Insidernek elmondta, hogy ez nem a vállalat egészére kiterjedő intézkedés. Ehelyett az egyes üzletek vezetőinek megengedték, hogy kísérletezzenek az új beállítással, és megnézzék, mi működik a legjobban náluk.