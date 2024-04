A CIA egyik legnagyobb tévedése: Szaddám és a tömegpusztító fegyverek

Idővel már az amerikai közvéleményt is megosztotta az Egyesült Államok Irak-politikája, ugyanis a háború több mint 728 milliárd dollárba került, legalább 4486 amerikai és 318 szövetséges katona életét követelte, továbbá több ezer iraki hunyt el.

A háború végül 2011-ben ért véget a nemzetközi csapatok kivonulásával, Barack Obama elnöksége alatt.

Hatalmasat tévedett a CIA – a Nyugat tragédiája Irakban

Noha az amerikai műveleteket arra hivatkozva indították meg, hogy Szaddám és rezsimje tömegpusztító fegyvereket rejteget, már a volt iraki elnök kivégzése után megjelentek olyan jelentések, melyek szerint nem találtak bizonyítékokat a CIA állításaira. 2004 októberében a CNN amerikai televíziós hálózat arról írt, maga a CIA is elismerte tévedését. Az akkori jelentést Charles Duelfer írta, aki az iraki fegyverekkel foglalkozó csoport igazgatójának tanácsadója volt. Kiderült, Irak tömegpusztító fegyver programja 1991-ben véget ért, és Szaddám a nukleáris programnak is véget vetett az első öbölháború után. A CIA ugyanakkor úgy látta, Bagdad továbbra is olyan szinten akarja magát tartani, ahonnan bármikor képes lenne a fegyverek újragyártását megindítani. Érdekesség, hogy a hírszerzés már akkor tudatában volt mindennek, amikor Bush arról beszélt, Szaddámmal le kell számolni. Az amerikai elnök helyes lépésnek gondolta a háború megindítását, mondván, mi lesz, ha 9/11 után Irak terrorszervezeteknek adja át fegyvereit.

Ám még szintén 2004-ben szakértők már megfogalmazták azt az álláspontot, hogy Bush csupán a háború melletti érvelésre használta fel a hírszerzési jelentéseket.

„A háború előtt az amerikai hírszerzés azt mondta az elnöknek, a kongresszusnak és a nyilvánosságnak, hogy Szaddám Huszeinnek biológiai és vegyi fegyverkészletei vannak, amelyeket ha nem ellenőriznek, még nukleáris fegyvere is lesz ebben az évtizedben. Ma már tudjuk, hogy ezek az értékelések tévesek voltak” – fogalmazott Pat Roberts, a szenátus hírszerzési bizottságának tagja. Álláspontja szerint nemcsak amerikai, hanem egy globális hírszerzési kudarc volt, ugyanis Washington mellé több szövetségese is felsorakozott. Rámutatott arra is, az ENSZ illetékesei már 1998-ban elhagyták Irakot, és a CIA-nak nem voltak olyan emberei, akik a tömegpusztító fegyverekre fókuszáltak volna. „Nem kérdés. Az iraki háborúhoz vezető hibák a nemzet történelmének hírszerzési kudarcai közé tartoznak” – osztotta meg gondolatait akkoriban Jay Rockefeller demokrata párti szenátor.