Tengeralattjáróként is használható szuperjachtot épít egy osztrák cég milliárdosoknak + videó

A Migaloo hajóépító cég állítása szerint gyártmányuk

a világ egyetlen tengeralattjáró szuperjachtja lesz, amely egy még nem létező alternatívát kínál a nagy, luxushajókkal szemben

– írta a CNN.

Migaloo M5. Forrás: Migaloo

Milliárdosok játszótere

Az M5 névre keresztelt tengeralattjáró 165,8 méter hosszú, a legszélesebb pontján 23 méter, hatótávolsága mintegy 15 ezer kilométer, a vízfelszínen akár húszcsomós maximális sebességgel (vagy 12 csomóval, a víz alatt van) tud haladni. A cég szerint a tengeralattjáró-jacht hibrid stílusa és belső kialakítása csak a tulajdonosok fantáziáján múlik majd.

Ami biztos, hogy a milliárdos szuperjachton már alapkivitelben is lesz helikopterleszálló, úszómedence és fürdő, edzőterem, galériamozi, partizóna DJ-pulttal, valamint rengeteg helyiség a társalgásra vagy étkezésre. A választható extrák közé tartozik még egy hőlégballon és egy víz alatti cápaetető állomás.

Magánerőd a tenger alatt

A tulajdonosok privát magánéletet, biztonságot és védelmet keresnek maguk, vendégeik és értékeik számára

– mondja Christian Gumpold vezérigazgató a Migaloo weboldalán. A személyre szabott biztonsági rendszereket az amerikai Safe partner biztosítja, amely katonai szintű védelmet ígér az általa privát tenger alatti erődnek nevezett hajónak.

Mennyi lesz ennek a vízi csodavilágnak az ára? Egyelőre a projektnek nincs konkrét ára a számtalan testreszabási lehetőség miatt, de a Migaloo M5-re vonatkozó becslések kétmilliárd dollárról szólnak, de ebben még nincs benne a kötelező karbantartás.

Az M5 a meglévő motoros jachtoktól és tengeralattjáróktól kölcsönzött, bevált technológiákat használja, mint például a kettős héjazatú konstrukciót és a többszörös nyomású hajótestet, ami elősegíti a megfelelő biztonságot.

A Monaco Yacht Show a világ legrangosabb sétahajó-kiállítása ötszáz nagy cég részvételévelés több mint száz szuper- és megajachttal. Fotó: AFP/Valery Hache

Nem ez az első kísérlet egy luxus-tengeralattjáró megalkotására. Az Aston Martin 2017-ben mutatta be egy négymillió dolláros koncepcióhajó terveit. A Migaloo a 2015-ös Monacói Yacht Show-n mutatta be a Kokomo Ailand terveit, ami egy nyolcvan méter magas magán úszó sziget (vízeséssel), amelyen vitorlázni is lehet.