A Tisza Párt egy fölpántlikázott kübli

Távolról indítok. Elmaradt tegnap a Fővárosi Közgyűlés ülése, mert a Fidesz és a Tisza frakciója sem jelent meg. Előbbi azért, mert a csődfőpolgármester az impotenciája miatt összeomlott közlekedés és költségvetés helyett a szombatra tervezett, a rendőrség és a Kúria által betiltott homoszexuális-menettel bíbelődik.

Karácsony Gergely a süllyedő Budapest-Titanicon egyszemélyes zenekart játszik – pedig városvezérként a mentőcsónakokat kéne csörlőznie. Ő viszont csak riszálni akar napestig, másra (példának ­okáért munkavégzésre) alkatilag alkalmatlan.

A Nemzet Lehallgatótisztjének, Magyar Péternek a szektapártja is kiadott egy közleményt az ügyben, amelyben magyarázkodtak egy sort, miért nem mentek el a közgyűlésre. „Elég volt abból, hogy a főpolgármester a fideszes cirkuszhoz asszisztál és hónapok óta hagyja, hogy Szentkirályi Alexandra és a közpénzfaló bűntársai ellehetetlenítsék a Fővárosi Közgyűlés munkáját és gúnyt űzzenek a budapestiekből. Elég volt abból, hogy a főpolgármester háttér-megállapodásokat köt a korrupt kormánnyal és a hozzájuk tartozó oligarchákkal a budapestiek kárára” – írták Kollár Kingáék. Vagyis mindenkibe belerúgtak egy méreteset. Éppen csak egyetlen dologról hallgattak jelentőségteljesen: a gyermekekre veszélyes, törvénytelen, ezért betiltott szivárványos parádéról. Noha ez a mostani vita origója, erről kellene brekegniük valamit. Csakhogy nem bírnak.

Vagy talán bírnának – és itt kezdek közelíteni e fogalmazás tárgyához –, de nem szabad. Azzal idő előtt dekonspirálnák magukat.

Önfejükre borítanák az egész árvalányhajas, Padányi Viktor-idézetekkel gravírozott, árcímkés zászlóerdőbe csomagolt műmagyar küblit. A küblit, amely maga a Tisza Párt. Kívülről nemzetinek tűnik, piros-fehér-zöld pántlikás – belül viszont olyan, mint Magyar Péter bármelyik Facebook-őrjöngése.

Ha hihetünk az anekdotának, Rákosi Mátyás egyszer arra panaszkodott az elvtársainak, hogy „kilencmillió fasisztával nehéz szocializmust építeni”. Neki nem is sikerült, ötvenhat lett belőle. Utódja, Kádár János viszont finomított a módszereken: a gumibotozások szüneteiben időnként enni is adott a „fasisztáknak”, s így a szovjet szuronyok árnyékában kihúzta valahogy ’89-ig. Valami hasonló felismerésre juthatott a 2022-es, negyedik kétharmados bukta után a nemzetközi baloldal. Ráébredtek, hogy liberális-globalista maszlaggal, szivárványos tupír hajfestékkel errefelé nem rúgnak többé labdába.

Olyan marionettbábura van tehát szükségük, aki eljátssza a népnemzetit, a matyós mélymagyart, csak így van esély a hun népség megfőzésére. Ennek a próbálkozásnak lehetünk szemtanúi tavaly február óta. A Tisza-tüntetéseken ezért osztogatják az árcímkés magyar zászlókat ugyanazoknak, akik korábban legfeljebb uniós vagy szivárványos zászlót voltak hajlandók kézbe venni.

Hát ezért nincs Övcsatoséknak egy mukkjuk sem a pride-ról. Ha védelmükbe vennék Karigeriék bőrtangás vonaglását, a drag ­queen-orgiát, azzal végleg lelepleződne a népnemzetire maszkírozott Patyomkin-szekta. Akkor kiderülne, hogy a Tisza nem egy szebb, jobb, magyarabb Fidesz, miként azt láttatni próbálják, csupán egy ráncfelvarrt SZDSZ, élén egy bosszúszomjas árulóval, egy ön- és közveszélyes nárcisztikus pojácával.

Egy másik anekdota szerint az 1860-as évek végén a haza bölcse, Deák Ferenc épp hazafelé indult volna a Szabadelvű Klubból, kereste az akasztón a kalapját, ám nem találta. Végül észrevette, hogy képviselőtársa, báró Kemény Zsigmond fején van. Kemény visszaadta Deáknak a fejfedőt, közben így pironkodott: „Körülbelül egyforma a mi fejünk.” Mire Deák: „Körül lehet, de belül nem.”

Nagyjából így nemzeti, konzervatív, jobboldali és szuverenista a Tisza. Körül talán, belül fikarcnyit sem.



Ráadásul színészkedni nehéz. Globalistaként eljátszani a népnemzetit. Valamit, ami nem te vagy. Aminek épp az ellenkezőjét szándékozol majd végrehajtani, ha a nép esetleg, valami sajnálatos félreértés folytán jövőre hatalomra emelne. Mindehhez fapofát vágni, tettetni. Úgy lengetni a magyar zászlót, hogy közben tudod, odahaza vár Manfred Weber sorvezetője, s mindenben úgy kell tenned, ahogy parancsolta, különben ugrik a mentelmi jogod.

Még profi színészeknek is nehezére esne az alakítás, frissen kukázott csinovnyikoknak meg szinte lehetetlenség. A minap Kulja doktor is ezért égett akkorát a tévéstúdióban, mint a lódengyár.

És emiatt születnek aztán az ilyesféle vallomások is: „Magyarként azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF programból ötven kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi. […] Nyugodtan mondhatjuk, hogy a kondicionalitási eljárás nagyon hatékony, nagyon hatékonyan befolyásolja a magyarok mindennapi életét. […] Most ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én… én… én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban.”

Kollár Kinga brüsszeli „őszödi beszédéből” idéztem. Aki egyébként fővárosi képviselő is. (Mintha Karácsony Gergely nem lenne épp elég sorscsapás Budapestnek.) Kollárt szokták sün alakzatban védeni az övéi, nehogy az újságírók kérdezhessék. Máskor asszonykórus siet a segítségére. Ha hagyják megszólalni, a végén megint önmagát adja, előtör belőle valódi énje, a brüsszeli akarnok. A küblinek nem szabad kiborulnia. Még nem. Különben elúszik 2026.

De nem csak a Kollár-beszédről van itt szó.

A piros-fehér-zöldre festett platós kocsi árnyékában a Tisza már jó ideje vidáman árulja a hazát. Pont úgy, ahogy megelőzően a Momentum vagy a DK. Ahogyan az egy globalista ügynökpárttól elvárható. Engedelmesen megszavazták a migránspaktumot. Mit nekik, ha Brüsszel illegális kontinensfoglalók ezreit ülteti a nyakunkba. Rábólintottak arra az uniós ukázra is, amely véget vetne a magyar rezsicsökkentésnek.

Az egyik tiszás képviselő, Gerzsenyi Gabriella korábban – még az Európai Bizottság bürokratájaként – maga is részt vett az energiaár-támogatás megszüntetésére vonatkozó javaslatok kidolgozásában. Onnan érkezett a szektapárthoz. Egy brancs.

Az összes ukránpárti, háborús őrültséget is támogatták Magyar Péterék. Noha ők is tudják, Ukrajna felvétele az unióba pusztító lenne Magyarországnak. A magyar mezőgazdaságnak biztosan annyi. De nekik nem számít. Csak a hatalom és a bosszú, az számít.

Ám sajnálatos módon a brüsszeli szavazásokat, a sorozatos hazaárulásokat, a magyar szuverenitás elleni áskálódásokat egyre kevésbé képesek szőnyeg alá söpörni.

Hiába írja számolatlanul a Facebook-posztokat és fényképezteti magát minden ipari kamerával Magyar Péter, egyre jobban kilóg a lóláb. Borul a fölkokárdázott Tisza-kübli: egyenesen a fényevő szekta vezérének a nyakába.

A vak is látja, se nem jobboldaliak, se nem nemzetiek – globalisták és ügynökök.