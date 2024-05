Besorozná a fiatalokat katonának a német védelmi miniszter

Boris Pistorius szövetségi védelmi miniszter (SPD) ragaszkodik a kötelező katonai szolgálat visszatéréséhez.

Változtatni kell a védelmi politikánkon

– mondta a miniszter. A hét elején ugyan még több jelentés is arról szólt, hogy Pistorius a Bundeswehr önkéntes toborzásában bízik. Most viszont a védelmi miniszter megszólalt és ellentmondott ennek, s saját magának is. Konkrét tervei vannak a tárcavezetőnek.

Boris Pistorius német (b) és Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszter sajtótájékoztatót tart Odesszában 2024. május 30-án (Fotó: MTI/EPA/Igor Tkacsenko)

Boris Pistorius úgy fogalmazott, hogy teljesen, kötelezettség nélkül nem fog menni. Erről írt a Zeit Online. Kiemelte: olyan szabályozást terveznek, amely lehetővé teszi, hogy a fiatalokat akaratuk ellenére is besorozzák.

Az újságnak adott interjújában Pistorius az ezzel kapcsolatos terveket is vázolta.

„Első lépésként” egy éven belül minden fiatal férfinak és nőnek el kell küldeni egy kérdőívet. Nekik egyebek mellett tájékoztatást kell adniuk edzettségükről, egészségi állapotukról és a Bundeswehrben való szolgálat iránti általános érdeklődésükről. Ha a fiatal férfiak nem válaszolnak a kérdőívre, büntetéseket is alkalmaznának. Az viszont egyelőre nem világos, hogy pontosan mi vár rájuk.

Ez a kötelezettség azonban nem vonatkozik a fiatal nőkre, mivel az alkotmány szerint elvileg csak a férfiaknak kell katonai szolgálatot teljesíteni. Pistorius támogatja egyébként az alkotmány módosítását is ebben a kérdésben, de feltételezi, hogy ez a törvényhozási időszak végéig már nem fog megvalósulni.

A német lapok szerint Pistorius azt tervezi, hogy öt-tíz ezer főt sorozna be. A tárcavezető azonban abban bízik, hogy ez önkéntesekkel is elérhető, de ha nem, akkor jöhet a kötelező sorozás. A katonai szolgálatot teljesítők számának azonban fokozatosan növekednie kell.

Ha nincs elég önkéntes, akkor a fiatalokat is szolgálatra kell kötelezni. A német sajtó szerint a Bundeswehrnek sürgősen elegendő számú katonai szolgálatot teljesítő személyre van szüksége, hogy a tartalékosok számát megnövelje.

„Ganz ohne Pflicht wird es nicht gehen“ – So sieht Pistorius‘ Plan aus https://t.co/yiQiRB7r8r Sehr gut. Und jetzt schauen wir mal, wie man dabei mit der Migration umgeht. pic.twitter.com/wSqoAHjjhL — Xprojekt (@MaxKurz6) May 30, 2024

Ingyenes jogosítvány, nyelvtanfolyamok – Pistorius így akarja a fiatalokat a Bundeswehrhez csábítani

A honvédelmi miniszter hétfőn részt vett az SPD legfelsőbb vezetésének tanácskozásán. Ezt követően több médium is azt jelentette, hogy Pistorius az önkéntességet helyezte előtérbe és további ösztönzőket ígért, hogy személyzetet toborozzon a Bundeswehrhez.

A miniszter egyébként korábban szimpátiáját fejezte ki a svéd modell iránt, amelyben minden fiatalt megkeresnek, s utána, ha kell, akkor kötelezően is besoroznak fiatalokat.

Németországban egyébként a CDU/CSU is a kötelező katonai szolgálathoz való visszatérést szorgalmazza. A Bundeswehr jelentős létszámhiánnyal küzd, és jelenleg számos pozíció betöltetlen.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt,

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke azzal az őrült ötlettel állt elő, hogy minden uniós tagállamban hozzák vissza a kötelező sorkatonai szolgálatot. Minden bizonnyal a javaslatot már az újonnan felálló EP-ben fogják megvitatni, hacsak nem sikerül kiszorítani a háborúpárti, az orosz–ukrán háború eszkalációjában érdekelt képviselőket.

A hetekben éppen Németországban került napirendre az ügy. Mint arról a V4NA nemzetközi hírügynökség is beszámolt, a Kereszténydemokrata Unió és a Keresztényszociális Unió pártszövetségének (CDU/CSU) pártkongresszusán megszavazták, hogy ismét napirendre tűzzék a kötelező katonai szolgálatot, és ígéretet tettek arra, hogy újra bevezetik azt, amint ismét hatalomra kerülnek Berlinben.

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke egész Európára kiterjesztené a sorkatonaságot. A V4NA azt írta, a júniusi európai parlamenti választás után felálló testület az elsők között igyekszik majd megvitatni ennek lehetőségeit, ezért sorsdöntőnek bizonyulhat a voksolás. Ha ugyanis a háborút támogatók szereznek többséget, akkor elkerülhetetlen lehet a világháború, ha azonban a háborút ellenző pártok jutnak nagyobb szóhoz, akkor az orosz–ukrán háború Ukrajna határain belül maradhat.



Borítókép: Boris Pistorius szövetségi védelmi miniszter meglátogatja a 21-es légvédelmi rakétacsoportot. (Fotó: Bernd Wustneck / DPA / dpa Picture-Alliance az AFP-n keresztül)