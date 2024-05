Az európai országoknak teljes mértékben támogatniuk kell Ukrajnát, és minden forgatókönyvre fel kell készülniük a béke eléréséhez – mondta Emmanuel Macron francia elnök német kollégájával, Frank-Walter Steinmeierrel tartott közös sajtótájékoztatóján.

Macron szerint a béke azt jelenti, hogy lehetőséget kell adni egy országnak arra, hogy megvédhesse határait és szuverenitását. Hozzátette, hogy egyebek között erről is szó esik majd a bilaterális védelmi és biztonsági tanács keddi ülésén. Mint mondta, a tanácskozáson hangsúlyozni fogják, hogy a végsőkig segíteni fogják Ukrajnát abban, hogy ellenállást tanúsítson az orosz–ukrán háborúban. Úgy fogalmazott: Ukrajnát felszerelik, elkísérik, kiképezik, és felkészülnek minden forgatókönyvre.

A francia államfő rendszeresen ellentmondásba keveredik az állításai során, hiszen úgy emlegeti a békét, hogy azt a háború további elnyújtásával akarja elérni.

Frank-Walter Steinmeier mindenesetre szintén úgy vélekedett, hogy nem szabad felhagyni Ukrajna támogatásával. Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, Nyugat-Európa súlyos háborús pszichózisban szenved, a sort éppen Macron elnök kezdte meg, aki először nem zárta ki, hogy nyugati katonák harcoljanak az orosz–ukrán háborúban, majd ma már egyre többször sejteti, hogy még egy világháború kirobbanását is megkockáztatná. Macronhoz azonnal csatlakoztak vezető politikusok, elnökök és miniszterelnökök, így Európa lényegében kettészakadt: háborúpárti és békepárti erők vitáznak azon, hogy mi legyen az orosz–ukrán háború sorsa.

Az bizonyos, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és az orosz vezérkar többször leszögezte, ha a Nyugat beleszól a háborúba, az világháborúhoz vezet, amelyben nem félne az atomarzenálját is bevetni. Hogy milyen fegyverekkel rendelkeznek az oroszok, arról ebben a cikkben számoltunk be részletesen.