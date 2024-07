Orbán Viktor pártszövetségét üdvözlik Olaszországban

Az Orbán Viktor által létrehozott új jobboldali szuverenista formáció, a Patrióták Európáért megalapításától hangos az olasz sajtó. Az újságírók már korábban is cikkeztek annak lehetőségéről, hogy a magyar miniszterelnök lesz az, aki egy új formációval fogja össze a jobboldali alakulatokat. Matteo Salvini kormányfőhelyettes, a Liga elnöke üdvözölte a patrióta csoport kezdeményezését. Az ANSA hírügynökség szerint Salvini már korábban is beszélt annak szükségességéről, hogy fel kell lépni Brüsszel arroganciájával szemben, mivel az uniós vezetők kinevezésénél is úgy viselkedtek, mintha semmi sem történt volna, mintha nem is lettek volna választások Európában.

Ma még a korábbinál is nagyobb szükség van az európai patrióták összefogására, csak erőegyesítéssel lehet megváltoztatni Európát és politikai alternatívát kínálni a baloldallal szemben

– hangsúlyozta Salvini.

Da anni la Lega lavora per coinvolgere il maggior numero di partiti che mirano a costruire un’Ue diversa, senza le sinistre che negli ultimi anni hanno distrutto l’Europa e indisponibili a sostenere Ursula Von der Leyen.

A Liga évek óta azon dolgozik, hogy a lehető legtöbb párt bevonásával létrejöhessen egy másfajta Európai Unió a baloldaliak nélkül, hiszen ők voltak azok, akik az elmúlt években tönkretették Európát. Szeretnénk kiszélesíteni a születőben lévő erős, hazafias, összetartó csoportot – kommentálta Matteo Salvini a vasárnap Bécsben megszületett új európai csoportot.

Az Il Giornale lap szerint Orbán Viktor bejelentésétől kezdődően várható valódi változás Brüsszelben.

Mindenki a francia választások eredményére koncentrált vasárnap, miközben a valódi fordulatot a magyar miniszterelnök bécsi találkozója jelentheti. Az Il Giornale szerint a Liga politikusai megerősítették, hogy elkezdődtek a tárgyalások Orbán Viktor és Matteo Salvini között a bővítésről, az sem kizárt, hogy az Identitás és Demokrácia pártcsaládot végül feloszlatják. Feszült figyelemmel követi Matteo Salvini lépéseit és bejelentéseit a sajtó. Hétfőn a Radio 1 mikrofonjánál válaszolt arra a kérdésre, hogy pártja, a Liga csatlakozni kíván-e az Orbán Viktor által kezdeményezett formációhoz.

Helyes útnak tartom minden olyan alakulat létrejöttét, amely a munkát, a családot, a fiatalok jövőjét helyezi a középpontba

– fogalmazott.