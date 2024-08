Megteltek a menedékhelyek, elözönlik a várost a hajléktalan migránsok

Joe Biden elnöksége alatt elárasztották az illegális bevándorlók New York-ot is, ahol megteltek az adófizetők pénzéből finanszírozott menedékhelyek, így a város utcáit és parkjait is ellepték a migránsok – írja a Breitbart amerikai hírportál.

„Ez a kérdés mindenkit foglalkoztat” – mondta a New York-i Dave Giffen, a Coalition for the Homeless nevű aktivista civil szervezet ügyvezető igazgatója. Mint mondta, „kétségtelenül több ember alszik most a közterületeken”.

Ahogy a migránsok száma egyre nő Nwe York-ban, a hatóságoknak is egyre több problémája akadt az egyre csak bővülő sátortáborokkal.

Az egyik ilyen tábor a Randall's Islanden alakult ki, ahol szó szerint több száz sátrat állítottak fel az illegális bevándorlók. Egy másik szabadtéri tábor egy brooklyni autópálya-felüljáró alatt alakult ki.

Mivel a város már így is küzd mintegy 65 000 migráns elhelyezésével, a migránsokat elsősorban az ösztönzi a sátrakban való táborozásra, hogy nem érzik magukat biztonságban a város által üzemeltetett hatalmas menedékhelyeken. A szabadtéri táborokban élő migránsok közül sokan azt mondták a lapnak a The New York Times-nak, hogy a város által menedékházakká átalakított épületekben nincs rend és biztonság, és elterjedtek a bandák, a drogok, a fegyelmezetlen viselkedés és az emberkereskedelem, így a sátrakban nagyobb biztonságban érzik magukat.

A New York-i lakosok már hónapok óta panaszkodnak ezekre a körülményekre. És nem csak New Yorkban, hanem olyan városokban is, mint Denver, Chicago és Boston.

New York-ban a törvényhozók változtattak a régóta fennálló „menedékhez való jog” szabályain azzal, hogy 60 napra korlátozták a hajléktalanok elhelyezésének kötelezettségét.

A frissített szabályok jogi megfogalmazása ellenére azonban csak keveseket lakoltattak ki a városi menhelyekről, mivel a tisztviselők minden egyes migránsnak, aki kérelmet nyújt be, meghosszabbítják az engedélyt. És sokan, akiket valóban kilakoltattak, újra jelentkezik más menhelyeken, ahol a határidőre vonatkozó óra újra ketyegni kezd.

Az azonban most aggasztó a városi képviselők szerint, hogy a migránsok most már az utcán alszanak, és teljesen elkerülik a menedékhelyeket.

A migránsok takarókon alszanak, ponyvák alatt, amelyeket faágakra feszítenek, vagy az Amazonról rendelt kemping sátrakba zsúfolódnak. Összeadják a pénzüket, hogy tojást, kenyeret és húst vegyenek, amiből reggelit és pörköltet főznek, amit eladnak vagy megosztanak egymás között. Egyes helyeken a sátorlakók minden reggel sietve bontják le táboraikat, hogy elkerüljék a biztonsági és rendőrségi átfésüléseket, amelyeket szórványosan hajtanak végre a sátorvárosok kialakulásának megakadályozására. Más helyeken azonban úgy tűnik, hogy hosszú távra rendezkednek be.

Borítókép: Sátrakban lakó migránsok New York-ban (Fotó: AFP)