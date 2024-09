Drámai előrejelzést kaptak a németek

Az euróövezet legnagyobb gazdasága, Németország továbbra is stagnál. A berlini, müncheni, kieli, hallei és esseni vezető gazdasági intézetek legfrissebb előrejelzései szerint a német gazdasági aktivitás 2024-ben várhatóan 0,1 százalékkal tovább zsugorodik a 2023-as, 0,3 százalékos recesszió után. A fellendülés legkorábban 2025 elejére várható, szerény, 0,8 százalékos GDP-növekedéssel, amely 2026-ra 1,3 százalékra emelkedhet.

German Economy at a new low pic.twitter.com/9T2smQFyzb — Citizen Kane (@Mannix_001) September 25, 2024

Az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a gazdasági növekedés a belátható jövőben nem éri el a koronavírus-világjárvány előtti trendeket.

Ez a stagnálás, amely hosszú ideig kevésbé volt észrevehető, most látványos következményekkel jár, például azzal, hogy több ezer munkahely megszűnése és németországi gyártási helyszínek bezárása fenyegeti a Volkswagent, Európa legnagyobb autógyártóját és az ország legnagyobb ipari munkaadóját. Az egykor oly stabil vállalat szimbolizálja azokat a többszörös válságokat, amelyek egyidejűleg sújtják a német gazdaságot.

Crisis laboral en Alemania

Grupo #Volkswagen despide a 15.000 trabajadores (cuidado Puebla), Telekom despedirá a más de 15.000, Siemens a 7.000, Opel a 4.000 y los empleados toman las calles. #Popocatepetl pic.twitter.com/rUBCBnIN0P — La Hora (@LaHoraMX) September 23, 2024

A szakértők szerint a globális gazdasági lassulás mellett a német gazdaság szerkezeti átalakulás alatt áll, amely leginkább a feldolgozóiparban nyilvánul meg. A leginkább érintett ágazatok közé tartoznak a gépgyártók és az autógyártók, valamint az energiaintenzív iparágak, mint a vegyipar és az acélipar. Az elemzők hangsúlyozzák, hogy ezek versenyképességét hátráltatja az energiaárak emelkedése, valamint a magas minőségű kínai ipari termékek növekvő versenye, amelyek kiszorítják a német exportot a világpiacokról. Emellett a dekarbonizálás, a digitalizáció és az öregedő népesség is jelentős kihívások elé állítják az országot.

A New York Times szerint Németország ezen ágazatai komoly átalakulás előtt állnak, hogy adaptálódjanak a globális gazdasági és környezeti változásokhoz. A Financial Times is kiemeli, hogy a német gazdaság szerkezetváltásának sikeressége meghatározó lesz az ország jövőbeli gazdasági teljesítménye szempontjából.

A Bloomberg pedig rámutat, hogy az energiahatékonyság növelése és az új technológiák bevezetése kulcsfontosságú lesz a versenyképesség megőrzésében.

A gazdasági elemzők szerint Németország számára sürgető, hogy olyan innovatív megoldásokat találjon, amelyek segítenek áthidalni ezeket a kihívásokat, és fenntartható pályára állítják a gazdaságot a következő évtizedekben.

Borítókép: Az IG Metall Küste által szervezett demonstráció résztvevői a heiligengeistfeldi tüntetésen (Fotó: AFP)