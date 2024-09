Új vezetője van a szlovákiai magyar pártnak

A Magyar Szövetség szombaton rendezte meg tisztújító kongresszusát, miután az elmúlt év választási szereplései nem hoztak sikert. Forró Krisztián, a párt jelenlegi vezetője nem indult újra az elnöki posztért, így az új elnöknek és vezetőségnek kell stabilizálnia a pártot és megoldást találnia a mostani válságra, írta meg a Mandiner.

Négy jelölt pályázott az elnöki pozícióra: Becse Norbert, a komáromi járás elnöke, Cziprusz Zoltán, Besztercebánya megyei képviselő, Gubík László, az Esterházy Akadémia igazgatója, valamint Pandy Péter, az Országos Tanács elnöke.

Az elnökről, az országos tanács vezetőjéről és a vezetőség tagjairól 150 küldött döntött. Bár a platformokat hivatalosan megszüntették, a küldöttek összetétele a korábbi MKP, Híd és Összefogás arányait tükrözi: 75-en az MKP-ból, 45-en a Hídból, 30-an pedig az Összefogásból érkeztek.

A tisztújító kongresszus előtt a nyilvánosan induló jelöltek elmondták terveiket és elképzeléseiket, továbbá egy stúdióbeszélgetésben is részt vettek. A kongresszuson 142 szavazólapot adtak ki, melyeket mind be is adtak. Az első fordulóban Becse Norbert 23, Cziprusz Zoltán 33, Gubík László 43 és Pandy Péter 42 szavazatot szerzett. A második fordulóba Gubík és Pandy jutott tovább.

A második fordulóban Gubík László 77, míg Pandy Péter 61 szavazatot kapott,

így Gubík László lett az új pártelnök

– olvasható a szövetség hivatalos oldalán.

Borítókép: Gubík László 2023. október 22-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)