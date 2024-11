Az amerikaiak többsége ellenzi Ukrajna további támogatását

Míg Joe Biden amerikai elnök egymás után jelenti be a fegyverszállításokat, az amerikaiak többsége ellenzi az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást – derül ki a CBS amerikai hírtelevízió legfrissebb felméréséből.

Az eredmények szerint 51 százalék nem szeretné, ha az Egyesült Államok továbbra is finanszírozná a háborút, míg 49 százalék tartja továbbra is szükségesnek a támogatást – írja a The Kyiv Independent ukrán hírportál.

Bident nem érdekli az emberek véleménye