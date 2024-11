Politikai kutyakomédia

Ez így is történt, amint az az első (zárt ajtók mögött tartott) értékelő megbeszélésen kiderült. Ezeken én is részt veszek. A néppárti-baloldali képviselők (nyilvánvalóan a Tisza Párt támogatásával) annak ellenére is kiegészítő válaszokat kértek Várhelyi Olivértől írásban, hogy a meghallgatásán az egyik legmeggyőzőbb teljesítményt nyújtotta, azt is demonstrálva, hogy okkal tagja öt éve a biztosi kollégiumnak