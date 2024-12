Így változott Zelenszkij béketerve az elmúlt évek alatt

A háború kitörése óta kis túlzással számlatan javaslat látott már napvilágot. Először az isztambuli tárgyalások során született javaslatok keringtek a sajtóban, majd 2022 végén Zelenszkij elnök mutatta be saját béke formuláját, ezt később a kínai javaslat követte 2023 elején. 2024-ben az Egyesült Államokban is felmerültek bizonyos javaslatok elemzői körökben, majd az ukrán békecsúcs „előestéjén” jelent meg a kínai-brazil béketerv, végül októberben Volodimir Zelenszkij győzelmi terve is napvilágot látott. Nem beszélve Putyin elnök 2024 nyarán közzé tett feltételeiről – mondta el a szakértő, majd hangsúlyozta:

Jelenleg a legtöbbet az Egyesült Államokból a Donald Trump köreihez kötődő javaslatok körül zajlanak a viták.

Seremet Sándor kifejtette, hogy Donald Trump választási kampányának egyik leghangsúlyosabb eleme a 2022 februárja óta tartó orosz-ukrán háború rendezésének kérdése volt. Trump elmondása szerint a választások után, még hivatalba lépése előtt akár 24 óra alatt véget vet a véres háborúnak. Ezzel kapcsolatban a hozzá közel álló, vagy hozzá közelebb jutni kívánó republikánus kötődésű politikusok és szakértők is igyekeztek különböző terveket és rendezési forgatókönyveket javasolni. Ilyen volt a David Urban és Mike Pompeo egykori külügyminiszter által javasolt terv is, amelyről többen úgy vélték, hogy inkább ártana a konfliktus megoldására tett kísérleteknek, mintsem valóban megoldaná azt.

A terv többek között olyan javaslatokat tartalmazott, mint a szankciót további megerősítése Oroszországgal szemben, utóbbi teljes kiszorítása az energiapiacokról, minden korlátozás feloldása, ami az átadott fegyverek használatára vonatkozik stb

– emelte ki.

Születtek azonban ennél realisztikusabb javaslatok is. Ilyen az újonnan kinevezett Oroszországért és Ukrajnáért felelős különleges megbízott Keith Kellog tábornok javaslata is, amely egyik kulcseleme, amely korábban tabu volt a nyugati körökben, hogy azonnali tűzszünetet javasol a tárgyalások ideje alatt. Utóbbi egyike azoknak a lehetséges békítő javaslatoknak, amelyek közül a Trump hivatalba lépése után kinevezésre kerülő nemzetbiztonsági tanácsadó Mike Waltz válogat az Ukrajnai válság megoldásához – mondta Seremet Sándor.

Majd kifejtette, hogy nem ez az egyetlen ajánlat azonban, amelyek közül Waltz választhat. Korábban Richard Grennel egykori német nagykövet vetette fel, hogy Ukrajnában alakítsanak autonóm területeket. Ezeknek mivoltját nem fejtette ki ugyan, de ez nagy valószínűséggel a donbászi szeparatista területekre vonatkozhat, amelyeket jelenleg Oroszország felügyel.

Ennél bővebben a kérdés azonban nem került kifejtésre.

A szakértő elmondta, hogy egy további elképzelés azt javasolja, hogy Ukrajna „mondjon le” a megszállt területekről, NATO tagságáért cserébe. Itt érdemes hangsúlyozni, hogy a megszállt területeket nem ismernék el orosz területekként, azok visszaszerzése viszont diplomácia és nem katonai úton történne. Ukrajna NATO tagsága viszont nem csak Moszkva számára elfogadhatatlan, még a területi zsákmány ellenére is, de a magában a NATO-ban és kiváltképpt az Egyesült Államokban sincs ezzel kapcsolatban egyetértés.

Elképzelésből tehát sok van. A gond velük elsősorban az, hogy ezeket a szemben álló felek és/vagy partnereik állítják össze saját elképzelésük szerint, a köztük lévő átfedés sajnos igen kevés.

– emlékeztetett

A NATO szerepével összefüggésben kifejtette, hogy az mint egységes szervezet, annak ellenére, hogy minden lehetséges módon támogatja Kijevet igen egyértelműen világossá tette, hogy nem érdekelt egy nyílt összetűzésben Oroszországgal. Ebben egyébként Moszkva sem érdekelt amit szintén többször is leszögeztek. Hozzátette: más kérdés, ha egyes NATO tagországok megnyilvánulásait vesszük alapul, hiszen nem mindegy, hogy melyik tagország milyen eszközöket adott át Ukrajnának és azok használatával kapcsolatban milyen jogosultságokat adott Ukrajnának. Németország például biztosított légvédelmi rakétákat, de nem adott át nagyobb hatótávú Taurus rakétákat.

Az Egyesült Államok, Franciaország és Nagy Britannia ebben a tekintetben más, hiszen Ukrajna rendelkezésére bocsátottak HIMARS rakétasorozatvető rendszereket, Storm Shadow és Scalp, majd később ATACMS rakétákat. Ezek fokozatosan növelték a téteket

– idézte fel.