Kelemen Hunor a Magyar Nemzetnek: A magyar közösség felmutatta az egységét

A magyarellenes pártok erősödtek, sőt, nagyon megerősödtek, ezt is mondhatjuk minden túlzás nélkül, hisz közel egyharmadot kaptak az exit poll alapján. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy még ennél is több mandátumuk lesz a végleges eredmények alapján, de hál' Istennek nem lesznek képesek kormányt alakítani. Azonban ez egy nagyon nagy ugrás, hiszen eddig tíz százalékkal voltak a parlamentben. Amit most kaptak, az több mint háromszorosa ennek. Ezért is fontos, hogy legyen egy erős parlamenti képviselet a mi részünkről, mert csak így tudjuk megvédeni a közösségünket. De ez a növekedés a magyarellenes pártok részéről aggodalomra mindenféleképpen okot ad