Kelemen Hunor: A magyarellenes pártok előretörése aggodalomra ad okot

Ez a legfontosabb, mert ilyenkor érződik, hogy mennyire erős a közösség

– fogalmazott Kelemen Hunor a választási eredmények kapcsán, amelyeket a romániai magyar közösség történelmi összefogásának tulajdonít. Az RMDSZ elnöke szerint az erdélyi magyarok érzékelték a politikai vészhelyzetet, és felelősséget vállaltak saját jövőjükért. A kampány nemcsak hosszú, de rendkívül intenzív volt, amely során a szövetség minden közösséghez eljutott, hogy mozgósítsa a választókat.

Hozzátette, hogy a siker mögött nemcsak a politikai munka, hanem a közösség, az egyházak, a civil szervezetek és a magyarországi barátok összefogása állt.

Kelemen Hunor kiemelte, hogy a választások eredménye az RMDSZ számára nemcsak a parlamenti küszöb elérését, hanem a magyar érdekek erős képviseletét is jelenti. Ennek a képviseletnek a fontosságát különösen indokolja, hogy a magyarellenes pártok példátlanul magas, 33 százalékos támogatottságot értek el.

Az elmúlt négy évben tízszázalékos parlamenti jelenléttel is rengeteg fejtörést okoztak nekünk. Most ez több mint háromszorosa annak, amit megszoktunk, és ők ezzel élni fognak

– fogalmazott. A helyzet rendkívüli súlyosságára utalva Kelemen Hunor megjegyezte:

Ilyen nagy magyarellenes erő nem volt soha egyetlen ciklusban a parlamentben

Példaként említette, hogy már most több, mint száz per zajlik az úzvölgyi katonai temető ügyében, amely az anyanyelvhasználattal és szimbólumokkal kapcsolatosak, és várhatóan ezek száma tovább nő majd. Az RMDSZ a következő időszakban is prioritásként kezeli a magyar közösség jogainak védelmét és a szülőföldön való boldogulás lehetőségeinek bővítését.

A magyarellenes pártok előretörése kapcsán az RMDSZ elnöke nemcsak a politikai, de a társadalmi következményekre is felhívta a figyelmet. Elmondása szerint a szélsőséges pártok erősödése mögött elsősorban a rossz kormányzás és Klaus Johannis elnök csalódást keltő tízéves mandátuma áll.

Nagyon sok reményt helyezett belé a román társadalom, és most nagyon csalódott

– értékelt, hozzátéve, hogy az elégedetlenség és a politikai elit iránti düh az AUR-t és más szélsőséges pártokat erősítette.

Kelemen Hunor szerint a választások eredményeinek tükrében a legnagyobb kihívás egy stabil és működőképes kormánykoalíció létrehozása lesz.

Nagyon fragmentált a parlamenti politikai tájkép, és nagyon nehéz összehozni egy működőképes és stabil kormánytöbbséget

– mondta, ugyanakkor leszögezte, hogy az RMDSZ kizárólag érték- és programalapú koalíciókhoz csatlakozik.

Amit teljes mértékben kizárok az, hogy a magyarellenesekkel működjünk együtt

– tette hozzá.

Zárásként Kelemen Hunor köszönetet mondott a romániai magyar közösségnek a választásokon tanúsított szolidaritásért és felelősségvállalásért.

Borítókép: Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke (Fotó: AFP)