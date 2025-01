A Soros-féle Transparency International jelzett Washingtonnak + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Egyesült Államok szankciós listára helyezte Rogán Antalt. A Hír TV most arról számolt be, a Soros Györgyhöz köthető Transparency International jogi igazgatója beismerte: ők keresték meg az FBI-t.

Ligeti Miklós ugyanakkor azt is bevallotta: konkrétumokról egyáltalán nincs információjuk.

Mint mondta,

Ez egyáltalán nem biztos, hogy Rogán Antalhoz kapcsolható, ilyenről nincs tudomásunk.

Nagyon gyorsan megváltoztathatja a konkrétumok nélkül bemutatott szankciós listát a hamarosan hivatalba lépő Trump-kormány – mondta Futó Barnabás a Napi aktuálisban. A jogász emlékeztetett: David Pressman a mentelmi joga mögé bújva fogalmaz meg politikai vádakat.