A DeepSeek saját csip fejlesztésére készülhet

A kínai MI-fejlesztők számára az amerikai szankciók komoly kihívásokat jelentenek, de iparági elemzők szerint a DeepSeek ennek ellenére jelenleg is hozzáfér tízezer darab Nvidia Hopper H800 csiphez, valamint további tízezer darab, már tiltólistára került H100 GPU-hoz. A vállalat vezérigazgatója, Alexandr Wang korábban azt állította, hogy akár ötvenezer H100 csipet is képes lenne felhasználni MI-modelljeinek tanítására, ami sok szakértőben kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen források állnak a DeepSeek rendelkezésére.

A DeepSeek letaszíthatja az Nvidiát a trónról

A mesterséges intelligencia forradalmának eddigi legnagyobb nyertese Nvidia, amely jelenleg az MI-gyorsító GPU-k piacának körülbelül nyolcvan százalékát uralja. A világ vezető technológiai vállalatai, így például az Amazon, a Meta, az OpenAI és a Tesla, az Nvidia fejlett csipjeire támaszkodnak az MI-modellek fejlesztésében.

A kereslet annyira magas, hogy a Meta például 2024 végére 350 ezer darab H100 csipet kíván üzembe helyezni, míg Tesla és Oracle vezetői nyilvánosan elismerték, hogy könyörögtek az Nvidiának további szállítmányokért.

Mindezek ellenére egyre több vállalat próbálja csökkenteni az Nvidiától való függőségét. Az Amazon saját Trainium csipjeit kínálja ügyfeleinek felhőszolgáltatásain keresztül, a Meta pedig saját MTIA csipjeivel próbálja csökkenteni az MI-fejlesztések költségeit. Nemrégiben az is kiszivárgott, hogy az OpenAI saját csipet fejleszt, amely gyártási fázisba léphet az elkövetkező hónapokban.

A kínai DeepSeek esete is érdekes, hiszen a vállalat eddig Nvidia GPU-kal dolgozott, de most úgy tűnik, hogy saját félvezető megoldásokat is fejleszthet. A DigiTimes jelentése szerint a vállalat az Nvidia csúcskategóriás csipjei helyett alternatív hardvereket is vizsgál, amelyek versenyképes teljesítményt nyújthatnak az MI-modellek betanításához.

A kínai gyártók ezen a téren is felzárkózhatnak

A DeepSeek nagy kihívás előtt áll, mivel a kínai félvezetőipar még mindig jelentős lemaradásban van a nyugati riválisokhoz képest. A fejlett csipek előállítása rendkívül bonyolult és komoly gyártási kapacitásokat igényel, amelyeket jelenleg leginkább az tajvani TSMC és az Intel biztosítanak.

Kérdéses, hogy a helyi kínai gyártók, például az SMIC, képesek lesznek-e megfelelő technológiát kínálni egy versenyképes csip előállításához.

Az biztos, hogy DeepSeek, valamint más technológiai óriások egyre inkább saját csipfejlesztési megoldások felé fordulnak, hogy függetlenebbé váljanak az Nvidiától és a nyugati beszállítóktól. Noha egyes szakértők szerint ez veszélyeztetheti az Nvidia dominanciáját, mások úgy vélik, hogy a vállalat továbbra is a legjobb megoldásokat kínálja a piacon, és a technológiai fejlettség terén még mindig jelentős előnyben van. Azonban ha sikerül a DeepSeek csapatának ezen a téren is utolérni nyugati vetélytársait, akkor az ismét a kínai MI megjelenésekor tapasztalt pusztítást vihet végbe az amerikai tőzsdén.

