Gyászba borult Németország

Köhler 2004-ben lépett hivatalba Johannes Rau utódjaként, és 2009-ben újraválasztották. 2010-ben váratlanul lemondott, miután egy rádióinterjúban a német hadsereg külföldi bevetéseit a német gazdasági érdekek védelmével indokolta. Ez a kijelentés heves kritikát váltott ki, és Köhler úgy érezte, hogy a bizalom helyrehozhatatlanul megrendült.

Németország korábbi elnöke elhunyt (Fotó: AFP)

Frank-Walter Steinmeier jelenlegi szövetségi elnök mély együttérzését fejezte ki özvegyének, Eva Luise Köhlernek, és méltatta Köhler szolgálatát Németországnak. Kiemelte, hogy Köhler volt az első olyan államfő, aki nem pártpolitikus volt, és gazdag szakmai tapasztalattal rendelkezett a gazdaság és a nemzetközi pénzügyek területén. Köhler a Maastricht-szerződés kidolgozásában is részt vett, majd a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezetője volt.

Köhler Afrika iránti elkötelezettségét is kiemelték, amelyet mind az IMF élén, mind szövetségi elnökként is megmutatott. Lemondása után is aktívan foglalkozott Afrikával, többek között az ENSZ nyugat-szaharai konfliktusban betöltött különmegbízotti szerepével. Köhler a klímavédelem ügyét is szívén viselte, és 2021-ben az első németországi állampolgári fórum klímapolitikáért felelős elnöke volt.

