Halálos baleset történt egy spanyolországi szénbányában

A tragédia délelőtt 10 óra körül következett be az észak-spanyolországi Degana nevű településen található Cerredo bányában, amelynek harmadik szintjén egy munkagép robbant fel. A mentőcsapatok nagy erőkkel vonultak a helyszínre, és a hatóságokkal együtt jelenleg is próbálják felkutatni az eltűnt dolgozót, aki több méterrel a föld alatt rekedt. Kutyás egységeket is bevetettek annak érdekében, hogy nagyobb esély legyen arra, hogy élve megtalálják.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Al menos dos fallecidos y tres atrapados tras la explosión en la mina de Cerredo (Degaña). https://t.co/EhHYuTgJBO — Antena 3 (@antena3com) March 31, 2025

Guillermo Peláez, az asztúriai hercegség kormányának szóvivője sajnálatát fejezte ki a tragikus baleset miatt. Ő a sajtónak legkevesebb kilenc sérültről és két eltűntről beszélt, de ezt a hatóságok egyelőre nem erősítették meg.

Explosión muy grave en una mina de Cerredo (Asturias).



Están desplegados numerosos equipos de emergencias, entre ellos la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, encargados de la búsqueda y rescate de los 4 desaparecidos.



Mucho ánimo a todos los intervinientes. 💛💙 https://t.co/Sd1km2hh4q pic.twitter.com/VlDV2YRXy5 — El Sheriff del Conceyu (@opoCOBRA) March 31, 2025

Őszinte részvétemet küldöm a deganai bányaszerencsétlenségban érintett családoknak. Kívánom, hogy a sérültek mielőbb felépüljenek. Köszönet a mentési munkálatokban részt vevő sürgősségi szolgálatoknak

– írta az X-en Pedro Sánchez miniszterelnök.

Un sentido abrazo a los familiares de las víctimas mortales del accidente producido en una mina en Degaña, Asturias. Y mi deseo de una pronta recuperación a quienes han resultado heridos.



Gracias a los servicios de emergencia que están trabajando en las labores de rescate. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 31, 2025

A kormány asztúriai delegáltja, Adriana Lastra az ökológiai átmenetért felelős kollégájával együtt már úton van a helyszínre, hogy összehangolják a mentési munkálatokat.

A bánya egy engedéllyel rendelkező kitermelési terület, amelynek egyik célja a szén felhasználása egy lehetséges jövőbeni grafitgyártási projekthez.

Az asztúriai kormány képviselői aggodalmukat fejezték ki a történtek miatt, és biztosították a lakosságot, hogy minden szükséges lépést megtesznek a mentési munkálatok során, valamint annak érdekében is, hogy kiderítsék, mi történt és ki a felelős a tragédiáért.

Borítókép: 5 bányász meghalt a Cerredo szénbányában, Degana-ban, Asztúria hegyvidéki régiójában, Madridtól mintegy 450 kilométerre északnyugatra Fotó: AFP